El Plan Turismo Seguro aumenta la vigilancia durante el puente de agosto

Durante este puente de agosto, son muchos los que aprovechan para tomarse unos días de descanso y viajar. Para aumentar la seguridad durante estas fechas, la Policía Nacional ha puesto en marcha en “Plan Turismo Seguro” que se va a prolongar hasta casi el final del verano. Estará en vigor hasta el 31 de agosto.

La campaña se difunde en establecimientos turísticos y comercios, además de mediante folletos informativos editados por la Policía Nacional. Uno de ellos recoge consejos para turistas como mantener los bolsos cerrados, controlar el equipaje o vigilar las publicaciones en redes sociales.

"En cuanto lanzamos una información a Internet ya no es nuestra ni sabemos si alguien la va a pasar a otro sitio. Esto se debe aplicar a todas las cuestiones que nos puedan comprometer", nos cuenta Beatriz Gambón, inspectora de participación ciudadana de la Policía Nacional.

Otro de los folletos editados recoge recomendaciones para proteger nuestros hogares mientras estamos fuera, entre ellos, dejar puertas y ventanas bien cerradas o que un familiar recoja la correspondencia de nuestro buzón. Se recomienda, si se tiene la posibilidad, programar luces para que se enciendan y apaguen automáticamente.

"Si alguien detecta que en sus puertas hay unos plásticos pegados que no piense que es casualidad. Deben comunicarlo a su comisaría más cercana. Es un método para saber que las casas no están habitadas. Cuando los ladrones pasan por allí y el plástico está intacto, quiere decir que en esa casa no hay nadie", asegura la inspectora Gambón.

La Policía ha editado también folletos informativos para turistas extranjeros en 11 idiomas. Ante cualquier hecho delictivo, puedes llamar desde España al 091 y desde el extranjero al Centro de Comunicaciones Internacionales que funciona las 24 horas. Debes marcar el prefijo de España (el 34) seguido del teléfono 91 582 29 00.

