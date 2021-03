El plan de ayudas para el Turismo y la Hostelería de Aragón estará dotado con 50 millones de euros

50 millones de euros. Esa va a ser la cuantía total a la que ascenderán las ayudas que se van a destinar al sector de la Hostelería y el Turismo que han sido dos de los más perjudicados con las medidas y las restricciones que se han aplicado para combatir el avance de la pandemia. Así queda reflejado en el plan que esta mañana han firmado el Gobierno de Aragón, las tres diputaciones provinciales, la Federación aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y la patronal. El Ejecutivo aragonés aportará el 60% (es decir 30 millones de euros), cada una de las diputaciones un 20% (10 millones) y los ayuntamientos el 20% restante (otros 10 millones de euros). La cuantía mínima de estas ayudas será de 3.000 euros.

A los ayuntamientos que no sean capital de provincia, se les ofrecerá la opción de que la parte que les toque aportar le sea detraída del Fondo de Cooperación Municipal, y en el caso de Zaragoza, Huesca y Teruel se firmará un convenio específico con cada una de ellas. Además no es un acuerdo vinculante: cada municipio puede decidir si se adhiere a él o no.

La idea del Gobierno es que estas ayudas se gestionen con la mayor agilidad y rapidez posible una vez que la orden se publique en el BOA. Además para facilitar todos los trámites, el Ejecutivo regional va a poner en marcha un portal en internet.

Ayudas que sin duda, van a servir para aliviar la situación en la que se encuentra uno de los sectores más afectados por las medidas que se han ido aplicando. Unas restricciones de aforo y horarios que han provocado una situación desesperada para muchos hosteleros. El presidente Lambán confía en que con estas ayudas y el avance de la vacunación, podamos mirar al futuro con algo más de esperanza.

Este acuerdo ha sido suscrito por los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca, Miguel Gracia, y Teruel, Manuel Rando, así como por la vicepresidenta de la de Zaragoza, Teresa Ladrero, en representación de Juan Antonio Sánchez Quero. También lo han rubricado los presidentes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta; de CEOE Aragón, Ricardo Mur, y de la Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón, Luis Vaquer Flor de Lis.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.