Piso, hotel o local: las opciones más económicas para vivir en Zaragoza

La inflación afecta a la vivienda de forma generalizada en toda España pero, ¿qué está pasando aquí en Zaragoza? Según el último informe de la tasadora TINSA, Aragón es la comunidad en la que más subió el precio de la vivienda en 2022. Ahora comprar un piso en nuestra comunidad es un 12´5% más caro que hace un año. La media nacional ha subido 4 puntos menos. Y si miramos está subida por provincias, Zaragoza se lleva la palma con el mayor incremento de todo el país: un 13%. Ciñéndonos a Zaragoza capital, la subida es de casi un 11%. Somos también la ciudad en la que más se ha incrementado el precio. Esto es lo que dice una tasadora pero, ¿cuál es la realidad del mercado a pie de calle? Para saberlo hemos hablado con diferentes empresas y expertos del sector.

Desde Aldea Viviendas, su responsable Ana Júlvez, nos confirmaba esa subida de precios tanto en la venta como en el alquiler: "Al final se ha encarecido todo y se ha tenido que subir el precio de las viviendas. A pesar de la subida de los tipos de interés, no hemos notado que se haya ralentizado la venta. La demanda sigue siendo importante sobre todo para alquilar. Las viviendas se alquilan rapidamente".

La media para comprar un piso de 70 metros cuadrados en Zaragoza se sitúa en los 115.000 euros. Pero esto es una media. Si miras en barrios como Parque Goya, Parque Venecia, el Centro o el Actur, los precios son mucho más elevados. Y si quisieramos alquilar, pues por ejemplo, en el centro tendríamos que recurrir a viviendas pequeñas, sin garaje y que cuestan, en el mejor de los casos, unos 600 euros al mes: "Todo lo que tenemos por el Coso o la Calle Manifestación son viviendas pequeñas de un dormitorio".

Sorprende la subida también de zonas como Valdefierro o La Almozara, donde los precios se han encarecido hasta un 17%. Y en el lado opuesto, los barrios más económicos son Oliver, Las Fuentes o San José. Las Delicias sigue siendo un barrio barato pero ya no tanto, porque también el coste ha subido allí un 17%. Ante este panorama, muchas familias optan por irse a las afueras de la ciudad. Ahí, Cuarte es una de las zonas más demandadas. "Por el mismo precio que un piso pequeño en el centro de Zaragoza, en Cuarte tienes viviendas grandes, con garaje, trastero y piscina. En esta zona hay todo tipo de familias, desde gente joven hasta mayores que tienen a otros familiares viviendo allí y optan por irse a Cuarte. Muchas veces ponemos un piso en alquiler y en el mismo día está alquilado", afirma Júlvez.

VIVIR EN UN LOCAL RECONVERTIDO EN VIVIENDA

La subida de los precios de vivienda en Zaragoza capital, nos ha llevado a explorar nuevas alternativas, por ejemplo, vivir en un local comercial reconvertido a vivienda. Es algo que el Ayuntamiento aprobó hace un par de años. Y ojo, que no estamos hablando de infravivienda, sino de locales totalmente reacondicionados que no tienen nada que envidiar a pisos de obra nueva y de primeras calidades. La normativa exige que se cumplan todos los requisitos.

"De todos los locales vacíos que pueda haber disponibles en Zaragoza, solo valen en torno a un 10% porque hay unos requisitos que cumplir. Uno de ellos es que el suelo del piso esté elevado un metro respecto a la acera para que las ventanas siempre queden altas y haya algo de intimidad. Todas las estancias deben tener ventanas y tener ventilación. No vale hacer pisos de dos dormitorios con despachos sin ventanas ni cosas raras. Debe tener luz y vistas a ambos lados del local", nos ha contado Ferrán Archilla, socio de la empresa Glove Soluciones Residenciales, que se encarga de convertir en viviendas estos locales vacíos.

Imagen de uno de los locales reconvertidos a vivienda por Glove Soluciones Residenciales

Otra condición a cumplir es que estos locales reconvertidos a pisos tengan la puerta de entrada dentro del portal de la comunidad de vecinos. Solo en casos puntuales, y previa autorización municipal, se podria tener la puerta de acceso en la calle. Estos pisos ofrecen además la ventaja de su gran tamaño: "La mayoría de locales eran grandes y como todas las habitaciones deben tener ventilación, es fácil poder encontrar pisos de dos habitaciones de un tamaño de hasta 80 metros cuadrados. Si tú no sabes que ahí había un local, piensas que es un entresuelo normal. Hay un tamaño mínimo que no puede bajar de 37 metros cuadrados que es lo que permite la normativa respecto a cualquier piso".

En cuanto a las zonas donde vivir en este tipo de pisos, el centro está bastante restringido. "Hay un problema y es que en calles comerciales no se pueden hacer viviendas como Calle Alfonso, Compromiso de Caspe o Calle Delicias. Esos locales no valen. Tampoco se pueden hacer en las zonas llamadas 'saturadas´. Son áreas donde antes había muchos bares y ahora, aunque han cerrado esos negocios de hostelería, se siguen considerando zonas 'saturadas´ y no se permite la instalación de viviendas en locales. Por ello, lo más común es que las viviendas en locales se encuentren más en barrios como La Paz, Torrero, San Jose, Delicias o el Arrabal", nos cuenta Archilla.

El precio de la venta de estos locales reconvertidos en pisos oscila, según tamaño, zona y si tienen terraza, entre los 125.000 y los 160.000 euros. A la hora de alquilar rondan los 550 euros.

¿VIVIRÍAS EN UN HOTEL?

Es una opción cada vez más valorada para largas estancias. El perfil suele ser el de personas trabajadoras que se quedan en Zaragoza durante unos meses. "Vivir un hotel puede ser muy útil para, por ejemplo, trabajadores que vienen unos meses en Zaragoza. Dependiendo del tipo de trabajador o de empresa, adaptamos totalmente el servicio que se les ofrece. Unos prefieren una habitación de hotel, otro un apartahotel con cocina...", nos cuenta en COPE, Antonio Pérez de Eizasa Hoteles.

Habitación del apartahotel Los Girasoles de Eizasa Hoteles

La gran ventaja de vivir en un hotel es la cantidad de servicios que ofrece: "La ventaja de vivir en un hotel es que ofrece limpieza semanal,lavandería, gimnasio, parking... Todo lo que se puede necesitar durante una larga estancia". Esta opción la podemos encontrar, por ejemplo, en el Apartahotel Los Girasoles de Eizasa. También está disponible en otros grupos como Palafox Hoteles en sus instalaciones del Reina Petronila o del hotel Hiberus. En todos los casos, los establecimientos intentan adecuar el precio a la duración de la estancia.

LO MÁS ECONÓMICO: HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO

Lo más económico siempre pasa por compartir piso. Una opción que elige sobre todo, mucha gente joven. Los precios de una habitación (en la mayoria de los casos con gastos incluidos) oscilan entre los 280 y los 350 euros. También para jóvenes de hasta 30 años, y con un sueldo mensual de menos de 806 euros, el Ayuntamiento tiene en marcha su programa de vivienda compartida. Estos pisos tienen precios subvencionados de entre 80 y 94 euros al mes por habitación más otros 60 euros de gastos. Se encuentran ubicados en Parque Goya.

