Pilar Alegría se compromete a buscar el consenso y ser “eco" de Aragón en España

La socialista Pilar Alegría ha tomado este fin de semañana posesión del cargo como delegada del Gobierno en Aragón. Alegría ha expresado su compromiso por establecer puentes que conecten la acción del Ejecutivo central con Aragón y que sirvan para trasladar las demandas de la Comunidad Autónoma. "Canalizaré las políticas del Gobierno de España para su mejor aplicación en Aragón y facilitaré que las aspiraciones de los aragoneses e instituciones del territorio sean escuchadas debidamente en Madrid". Así lo ha manifestado la hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, durante su discurso en la sede de la Delegación, en el transcurso de un acto, presidido por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque al que han acudido entre otros, el presidente de Aragón Javier Lambán, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, entre otras autoridades.

La lucha contra la violencia de género y la despoblación serán dos de sus objetivos.DELEGACION GOBIERNO

La nueva representante del Gobierno en Aragón ha dicho que espera que su labor se entienda "como un puente que comunique dos orillas, la de la acción del Gobierno de España y la del Gobierno de Aragon". Un puente, que "puede recorrerse en ambos sentidos: como prolongación de la acción del Gobierno de España en Aragón, pero también para dar traslado a la voz y el sentir de la Comunidad Autónoma", ha reiterado.

La hasta ahora portavoz del PSOE en el Consistorio zaragozano ha subrayado su voluntad de defender la "libertad, bienestar y seguridad" de los aragoneses a través del "diálogo" como "herramienta de fortalecimiento de la convivencia democrática y la cohesión social". Para ello, trabajará, "bajo la premisa de la colaboración, la coordinación y la cooperación" con las administraciones, la sociedad civil y las instituciones.

Alegría ha agradecido al presidente de España, Pedro Sánchez, por la "confianza" depositada en ella, en especial, "en un momento político donde el diálogo y la colaboración deben ser los ejes que vertebren" su papel en la delegación. "Gracias por confiar en mí para ser la cabeza visible de Aragón en un Gobierno progresista que trabaja en políticas reales para mejorar la vida de los ciudadanos y que quiere colocar a nuestro país, de nuevo, a la cabeza de los derechos sociales, en igualdad y en la modernización de la economía", ha añadido.

Asimismo, la nueva delegada del Gobierno ha expresado su "muy especial" agradecimiento al presidente de Aragón, Javier Lambán, con el que ha asegurado que ha tenido la "responsabilidad" y el "honor" de trabajar por la Comunidad Autónoma. "Es lo que vamos a seguir haciendo" para "afrontar de manera conjunta" los retos de la región, ha sostenido.

A este respecto, ha afirmado que, para llevar a cabo sus funciones al frente de la Delegación, "parte con ventaja" por haber tenido como predecesora en el cargo a Carmen Sánchez, quien "ha realizado un magnífico trabajo".

"Muchas gracias Carmen por tu entrega, que supone un modelo a seguir, y porque durante este tiempo has puesto en marcha algunas líneas de actuación que representan firmes esperanzas de progreso y de futuro para España y Aragón. No tengas duda de que voy a tratar de que estas semillas que has sembrado lleguen a ser fruto maduro".

Según la nueva delegada, el escenario actual "está poniendo a prueba" la confianza de los ciudadanos en los dirigentes políticos y en las instituciones, si bien ha considerado que el Ejecutivo al que representa en Aragón simboliza "un paso positivo para superar" esos retos. "Un Gobierno plural y dialogante, con una marcada agenda social y con la vocación de conseguir la necesaria y deseada estabilidad que España lleva años esperando".

Así, ha destacado su voluntad de que los aragoneses se beneficien de las "grandes transformaciones" que el Gobierno de Sánchez busca impulsar como el crecimiento económico sostenible, basado en el conocimiento; la igualdad social y la lucha contra la precariedad; la cohesión social; una transición ecológica "decidida"; el impulso a la ciencia, innovación y la digitalización de la economía y la sociedad y la batalla "incansable" por los derechos de las mujeres hasta conseguir una igualdad efectiva.

Esa agenda, según Alegría, coincide con los "elementos principales" del Gobierno de Lambán, que buscan que la región sea "una de las más avanzadas en la transición hacia una economía digital, verde y social". "Es el gran desafío de nuestro tiempo, en ello nos jugamos nuestro futuro".

La transición energética hacia una economía circular es "indispensable" para lograr un modelo que, además de ser "medioambientalmente sostenible" exigido por la "lucha contra el cambio climático", impulse la reconversión de la minería del carbón que "tanta preocupación e impacto" puede tener en la provincia de Teruel, ha continuado diciendo.

"El Gobierno de España es plenamente consciente de la necesidad de acompañar adecuadamente esa reconversión para minimizar su coste social y procurar nuevas fuentes de empleo y riqueza para las comarcas afectadas".

Alegría ha emplazado a que este desarrollo económico tenga en cuenta la lucha con la despoblación, un problema "acuciante" y "grave" en Aragón y de "tremenda complejidad" que requiere "múltiples medidas que implican a todas las administraciones". Por ello, se ha comprometido a "patrocinar" todos los consensos para hacerle frente.

Además, se ha referido a la agricultura y la ganadería como medios para crear un "medio rural vivo" y ha sostenido la importancia de que estos trabajadores "puedan vivir dignamente".

También ha hablado de su compromiso con la lucha contra la violencia de género, una lacra "inaceptable para una sociedad democrática", señalando que "posiciones negacionistas que pretenden ocultar esta realidad" se encontrarán en la Delegación con "una firme defensora de los derechos de las mujeres".

Así, se ha referido a la "batalla" por la "igualdad real" en los salarios, las oportunidades profesionales y los esfuerzos por derribar "barreras invisibles" y "prejuicios" que "impiden a muchas niñas elegir su futuro con plena libertad". Alegría no se ha olvidado del papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizan una de las labores "más apreciadas por los ciudadanos" y que es "pieza clave para que España siga siendo un país seguro y grato para vivir", por lo que se ha puesto su disposición para "mejorar aún más si cabe" su servicio.

