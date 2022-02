El PP pide retirar el “hachazo” a los autónomos y reclama una reforma pactada

El Partido Popular ha presentado una iniciativa en las Cortes en la que instan al Gobierno central a retirar la propuesta de reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), contra la que “claman médicos, hosteleros, taxistas, fisioterapeutas, farmacéuticos y hasta el sector agrario”, afirman.

El portavoz de esta formación en materia de Economía en las Cortes, Javier Campoy, la califica de “hachazo”, ya que “subirá las cuotas a más de la mitad de los autónomos de España, justo cuando más ayudas necesita el sector”. Como ejemplo, ha asegurado que “a los que cobran menos solo se les va a bajar la cuota un 8,4%, mientras que a los que más cobran se les va a subir un 40%”. Y todo ello en un contexto “de subida de la luz de más de 200%” y sin haber recibido “ni una ayuda en Aragón”.

Campoy denuncia que la reforma no cuenta con el acuerdo de la principal asociación de autónomos, ATA; ni tampoco de las patronales CEOE y CEPYME. “Cuando todos están de acuerdo en que no les gusta, no pueden estar todos equivocados”, señala Javier Campoy

Para el PP, todo lo que sea “imponer más tasas a quien crea trabajo con su esfuerzo” es, como país, “pegarse un tiro en el pie”. Por ello, instan a dejar de ser “un cobrador del frac” y a proponer una alternativa consensuada. “Espero que no hagan oídos sordos”, dice Campoy.

“El Gobierno de Aragón, Lambán y sus socios; y el de España tienen una oportunidad de rectificar y de recuperar el tiempo perdido con los autónomos, en el que no han recibido ni una sola ayuda; para recuperar el plano de igualdad con los autónomos de otras comunidades autónomas como Andalucía, castilla León o Madrid donde sí reciben ayudas”, concluye Campoy.

Síguenos en Twitter y Facebook