El PP pide replicar el modelo balear, con Vox fuera del Gobierno, y pospone la investidura de Azcón

Jorge Azcón ya es oficialmente candidato para la presidencia de Aragón. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, le ha propuesto este viernes, una vez concluida la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo la fecha de la investidura, que sigue sin fijarse.

La portavoz del PP, Ana Alós, ha pedido que se posponga “para más adelante, cuando estén maduras las negociaciones”. Algo que, a tenor de las declaraciones de unos y otros, no parece que vaya ser rápido. Todo apunta a que no se moverá ficha hasta que no pasen las elecciones generales del 23J. “Estamos abiertos a llegar a un acuerdo cuanto antes, pero no vamos a cerrar cualquier cosa”, ha matizado.

VOX no dará su abstención a Azcón a cambio de nada Siguen las negociaciones para la investidura de Jorge Azcón, del PP, como presidente de Aragón. VOX, con el que sumaría mayoría absoluta, quiere entrar en gobierno

Y es que desde el PP insisten en que quieren un gobierno en solitario presidido por Jorge Azcón. Alós no oculta que su modelo es el balear, donde la popular Marga Prohens ha sido investida con la abstención de Vox, que ocupa la presidencia del Parlamento autonómico, como ocurre también en Aragón. “Si no lo hacen, Vox tendrá que explicar por qué en Baleares, con un 14% de los votos, sí; y en Aragón, con un 11%, no”, ha insistido Alós.

Algo que contrasta fuertemente con las declaraciones que el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, hizo este mismo miércoles, cuando dejó claro que la intención de su formación es entrar en el Ejecutivo y no dar una abstención gratuita al PP.

Nolasco dijo incluso que desde la constitución de las Cortes, el 23 de junio, no había habido ningún tipo de contacto con los populares. Algo que ha negado Alós. “Con Nolasco y con Vox llevamos hablando e intercambiando documentos programáticos desde hace varias semanas, ellos sabrán por qué no quieren decirlo”, ha asegurado. Las negociaciones se están haciendo “en Aragón pero también en Madrid”, ha admitido.

La portavoz del PP ha confirmado que están conversando también con el PAR y con Aragón-Teruel Existe para pactar un acuerdo de programa, siempre con la premisa de ese ansiado gobierno en solitario. A día de hoy, según el PP, ninguna de las dos formaciones ha planteado como condición su entrada en el Ejecutivo. Sí ha habido “avances” en las negociaciones, teniendo en cuenta que ha habido acuerdos ya en otras instituciones.

Alós asegura que aunque haya “incompatibilidades” entre sus tres posibles socios de investidura, “tiene que haber un acuerdo global”. Y con ello, el PP confía en atar también un futuro apoyo a los presupuestos y a las leyes que traiga al Parlamento. “Si recogen el acuerdo programático, tendrán que votar que sí”, asegura. Además, ha insistido en que “los acuerdos serán transparentes, públicos, los aragoneses sabrán qué se ha acordado con cada formación política”.

El principal escenario con el trabaja el PP es que el único diputado del PAR vote “sí” en la investidura”. Con eso sumarían 29 escaños, uno más que la suma de todos los partidos de izquierda. Pero para eso necesita al menos la abstención de Teruel Existe y, sobre todo, de Vox. En la mente de todos está la situación de Murcia, con una repetición electoral en el horizonte. “No es un escenario deseable”, ha dicho Alós, quien sigue confiando en que los números les salgan.

