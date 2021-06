El phishing bancario: así te roban 26.000 euros con una llamada de teléfono

¿Sabes que es phishing? Es un método de ciberdelincuencia por el que te pueden llegar a vaciar las cuentas bancarias. Los delincuentes usan cada vez métodos más elaborados llegando a suplantar incluso los números de teléfono reales de las entidades bancarias. Es lo que le sucedió a Amelia.

Ella ha perdido 26.000 euros con un robo a través del método conocido como phishing bancario. Con él, los delincuentes logran hacerse con los datos de los clientes, sus cuentas y claves bancarios para cometer los robos de forma electrónica. En el caso de Amelia, ella recibió una llamada en la que se hacían pasar por Ibercaja y le pedían unas claves que había recibido por mensaje de texto en su teléfono móvil.

"Me preguntaron si había hecho una transferencia de 26.000 euros a nombre de una persona que era un completo desconocido. Eran dos transferencias: una de 14.000 y otra de 12.000. Me dijeron que estaban a tiempo de cambiarlo si les daba las claves de unos SMS que iba a recibir en mi teléfono. Se los dí y me dijeron que las transferencias estaban ya paradas, pero que no entrase en mi cuenta de la banca electrónica durante todo el día", cuenta Amelia sobre el fraude que sufrió.

Los delincuentes dijeron a Amelia que volverían a llamarla pasadas unas horas pero ella no se quedó tranquila, algo comenzaba a sospechar y se dirigió a su oficina bancaria. Allí comprobaron su cuenta y no había nada sospechoso, pero ni el empleado ni la propia Amelia cayeron en la posibilidad de comprobar si había movimientos extraños en la cuenta de la madre de Amelia en la que ella también figura como persona autorizada.

Ya por la tarde, los presuntos delincuentes volvieron a telefonear a Amelia. Ahí las cosas comenzaron a complicarse. En cuanto Amelia comenzó a preguntas más de los esperado, la comunicación se cortó y cuando fue ella quien contactó con atención al cliente de su banco, ellos le negaron que se hubieran realizado esas operaciones. Amelia regresó a su oficina y ahí, por fin, se descubrió todo lo que estaba pasando: el dinero robado era el de la cuenta de su madre.

"Volví a la agencia. La persona que me había atendido no estaba porque era un estudiante en prácticas y solo acudía a la oficina por las mañanas. Le pedí al empleado que me estaba atendiendo en ese momento que comprobase los movimientos de mis cuentas, pero él insistía en que todo lo estaba tramitando la central. Finalmente se acercó la subdirectora de la oficina, le dio unas indicaciones a su compañero y ahí pudimos ver todo lo que estaba pasando. Efectivamente, se habían producido esos movimientos pero no en mi cuenta, sino de la de mi madre. La habían vaciado practicamente", asegura Amelia.

Con la denuncia ante la Policía ya tramitada tocaba ver qué había pasado con ese dinero: "Descubrieron que habia sido una transferencia urgente a otra entidad, el Banco Santander, a una oficina de La Manga de la que ya habían sacado el dinero". Ahora Amelia tiene muy complicado volver a recuperar el dinero de su madre. La pista del dinero se pierde una vez que los delincuentes lo sacan de la cuenta bancaria de destino y no hay ninguna garantía hacia el cliente ante este tipo de timos.

ROBOS CADA VES MÁS SOFISTICADOS

El robo es muy elaborado porque los delincuentes llegan a suplantar los números de teléfono de las entidades bancarias para que el cliente caiga en su trampa. Pero esto no queda aquí y es que, a pesar de todo, Amelia ha seguido recibiendo nuevos mensajes de este tipo.

"Me dijeron que el dinero ya no estaba y que no hay ningún seguro, que simplemente yo no tenía que haber dado los códigos de los SMS. Me culpó por ello sobre todo porque es el dinero de mi madre. En la respuesta a la reclamación del banco me aseguraron que su teléfono había sido suplantado. Esto pasó en abril pero en mayo me volvieron a llegar los mismos mensajes y hace apenas unos días, los volví a recibir de nuevo", afirma Amelia.

Ante todo esto nos hemos preguntado, ¿cómo puede ser posible? Los delincuentes suplantan las identidades de los bancos por teléfono o su apariencia corporativa a través de mensajes o emails. Este tipo de fraudes nos dice Alejandro Marín de la OCU ha aumentado tras la pandemia por el incremento del uso de la banca online. Los delincuentes, tras acceder a nuestros datos personales y bancarios, pueden llegar a dejar las cuentas totalmente a cero. Los métodos son cada vez mas sofisticados.

"Nos encontramos con un catálogo de robos que van de los más básicos a los más sofisticados que requieren de un alto conocimiento de informática y aplicaciones electrónicas. Con ellas, los delincuentes llegan incluso a suplantar las numeraciones de telefónos de entidades bancarias o llegan a tener una apariencia en Internet muy similar a la web de las empresas financieras. Son reproducciones muiy fieles", afirma Marín.

NO SOLO LES OCURRE A LOS BANCOS

No solo las entidades bancarias y sus clientes sufren estos delitos de phishing. Ocurre incluso a entidades públicas como la Agencia Tributaria o empresas de reparto y compras como Correos, Amazon o Media Markt. "Con la propia Agencia Tributaria ha ocurrido este problema durante la campaña de la renta. También ha ocurrido con empresas de reconocida solvencia y market place", asegura Marín.

Ante todo ello, desde la OCU nos ofrecen varios consejos que podrían resumirse en uno: no nos fiemos de todos los mensajes y llamadas que recibimos. "Debemos desconfiar de todas las llamadas, mensajes o emails que recibamos sin haberlo solicitado previamente. Lo mejor es borrar y no contestar, ni acceder en ningún caso a los enlaces o archivos adjuntos. También debemos tener precaución ante los contactos conocidos porque hemos detectado que los delincuentes usan números de teléfono que pertenecen a las entidades bancarias a través de simulaciones. No debemos dar nuestros datos en páginas que usen reclamos como premios y sorteos. Bajo ningún pretexto, debemos proporcionar los códigos que nos llegan por SMS que están asociados a nuestras cuentas bancarias", aseguran desde la OCU en COPE.

La Guardia Civil y el Gobierno también han editado su propia guia de consejos para evitar ser victima de un ciberdelito. Tienes más información en la web incibe.es o puedes contacar con la Organización de Consumidores y Usuario en ocu.org.

