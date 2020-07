Pesimismo en la hostelería ante el retroceso a fase 2

La fase 2 flexibilizada ha caído como un jarro de agua fría en el sector de las hostelería de Zaragoza, que todavía no había remontado la crisis generada por la pandemia. En el interior de los locales la ocupación se reduce al 50%, ya que se suprime el uso de la barra; y en las terrazas los aforos vuelven al 75%. Cafés y Bares alerta de que la mitad de los establecimientos puede desaparecer si las administraciones no ponen en marcha un plan de rescate.

Desde la asociación no entienden que las limitaciones de esta fase 2 sólo afecten a la hostelería y no a otros sectores afines; y destacan el comportamiento ejemplar del sector hostelero que ha extremado las precauciones y las medidas higiénico sanitarias. "Creemos que si verdaderamente hay una situación de urgencia sanitaria se debería haber abordado de forma transversal y no cargando el peso sobre el sector hosteleros porque no tenemos constancia de que haya contagios vinculados a nuestros establecimientos", asegura en COPE, Luís Femia, gerente de la Asociación Cafés y Bares.

Según esta asociación, entre un 82 y un 85% de los establecimientos de Zaragoza había reabierto, pero la mitad sigue con pérdidas y esta situación no ayuda. Las reestricicones de la fase 2 flexibilizada obligará a suspender la actividad en algunos establecimientos. Y ese 15-18% de los locales que continueaban cerrados, ahora se lo volverán a pensar. "Es el momento de sentarnos a abordar lo que está en juego o de lo contrario, un número muy importante de negocios, incluso la mitad del sector, pueden ir a la ruina", afirma Femia. Reclaman a las administraciones que se sienten con el sector para abordar un plan de rescate que contemple ayudas fiscales y bonificaciones, y también ayudas directas.

Síguenos en Twitter y Facebook