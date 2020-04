Daniel Pérez Calvo: "No hay que dejar a nadie atrás"

El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha pasado por los micrófonos de Herrera en Cope en Aragón para hacer una radiografía sobre el panorama actual y ha dejado dos mensajes altos y claros. Ahora mismo, la clase política, tiene que hacer dos cosas: hablar y ayudar.

El presidente del partido naranja en nuestra comunidad ha hablado sobre la mano tendida de su formación hacia el ejecutivo aragonés, presidido por Javier Lambán. "Es un gesto más allá de la cortesía parlamentaria, es lealtad institucional a quien le ha tocado estar al frente y que va a tener un gravísimo impacto social y económico", ha afirmado.

En esa línea, ha añadido lo siguiente: "Desde nuestra voluntad de tender la mano planteamos tres frentes: un plan de contingencia sanitaria y su material; de forma paralela, tenemos que salvar empresas porque hay muchos autónomos que se han quedado ‘colgados de la brocha’ y tenemos la obligación de decirles que no están solos; y por supuesto las familias, saber qué van a pasar con sus hijos, con su educación, con el colegio…"

De la misma manera, Pérez Calvo ha hablado de que su partido ha planteado dos frentes básicos. "El primero es inyectar liquidez, el dinero es básico y tener un remanente con el que hacer frente a los pagos para dar un respaldo a las empresas mediante ayudas y préstamos". Ha recordado también que "al fin y al cabo los autónomos son empresarios" y ha concluido en que "estamos hablando de algo tan sencillo como decirle a un empresario o a un autónomo: ‘No te preocupes’. Olvídate de papeles y demás".

En ese mesaje de "quitar presión", ha recordado que "los poderes públicos y políticos tenemos que decir que estamos aquí para facilitar, eliminar trámites y burocracias, ahí es donde hay que actuar de forma urgente".

TURISMO, HOSTELERÍA Y CULTURA

El presidente de Ciudadanos Aragón también ha repasado los sectores que más 'tocados' pueden quedar tras esta crisis sanitaria. "No hay que dejar a nadie atrás. En Zaragoza, Sara Fernández, acaba de presentar un plan de medidas concretas para atender al ámbito de la cultura y hay que preguntarse qué podemos hacer para minimizar impactos".

Respecto a la hostelería, Pérez Calvo también ha ofrecido su visión: "Tenemos que ingeniárnoslas para no tirar la toalla. No podemos darnos por vencidos. Oigo a algún dirigente que habla de noviembre o diciembre y yo me pregunto: ¿Has luchado? ¿Has peleado? Hay que hacer lo posible o lo imposible para hacer las medidas viables".

Y finalmente, otra preocupación para el líder de Ciudadanos es "en el sector de la restauración", donde asegura que "tenemos que sentarnos con esos profesionales, que son los que mejor saben del mismo, y nuestra obligación es escucharles y estar a la altura". En definitiva, un mensaje dividido en dos palabras por Daniel Pérez Calvo: Hablar y ayudar.

