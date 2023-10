El pequeño comercio obligado a vender a través de las redes para sobrevivir

Antonio Gracia llegó a Zaragoza desde Luceni cuando tenía tan solo 20 años. Él y su mujer montaron hace 38 años una frutería: Frutas Selectas Antonio Gracia que se ha convertido con el paso de los años en la más antigua de la calle Galán Bergua. En ella trabajan desde hace 20 años, ayudando al matrimonio Pili y José. Los cuatro sacan adelante un trabajo muy sacrificado pero consigue hacer llegar a la gente la mejor fruta y verdura de la huerta zaragozana.

Cuando entras en Frutas Selectas puedes ver un mostrador repleto de colores y olores, los que traen la mejor huerta de proximidad. Ellos venden, pero también aconsejan. ¿la mejor patata para freir? ¿cual es la fruta de temporada? ¿si está cara la judía, qué otra verdura me recomiendas?.... y así todos los días. Actualmente, a mediados de octubre puedes todavía disfrutar del tomate de Zaragoza, aunque ya se está acabando, nos dice Antonio. Pero tienes melocotón de Calanda o el melón que está a final de campaña. Especialmente buenas las manzanas y peras de la zona de Calatayud, Epila o Ricla y “ahora estamos empezando con las mandarinas”. Se acaba la sandía pero el plátano lo tienes todo el año estupendo.

Más problema hay con las verduras. Debido al intenso calor de este verano, la judía ha tenido problemas de producción y eso se ha trasladado a un aumento de precio. Igual ha pasado con la acelga y la borraja, según nos cuenta Antonio. “Esta semana ha empezado ya bajar pero ha estado realmente cara”. La alternativa está en el calabacín o la calabaza.

Pero mantener un establecimiento abierto tanto tiempo no es una vida fácil. Antonio se levanta a las tres y media de la mañana de lunes a viernes para ir al mercado. Escucha mientras el programa “poniendo las calles” del Pulpo en la CADENA COPE, que le acompaña en el madrugón. Y es que el pequeño comercio es muy exigente y se ha tenido también que reinventar. “Estamos pasando por una crisis tremenda porque no ganamos el margen que tendríamos que pagar”, nos cuenta Antonio. Todo sube, las nóminas, la seguridad social, la luz...etc. “Hay cada vez más locales cerrado. Porque vender no solo es abrir la tienda, hay que mantenerlo y aguantar”. Y Antonio aguanta muy bien. El truco: adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso vende también a través de las redes sociales. WhatsApp o correo electrónico y por su puesto la venta a domicilio.

Síguenos en Facebook y X