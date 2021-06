Pepe Viyuela estará en Zuera el próximo fin de semana

¿Quién no conoce al genial actor Pepe Viyuela? Polifacético, puro humor y un genio de la mímica. Números como el, ya mítico, de la silla le han hecho ser uno de los referentes del espectáculo. Con pocas palabras, en ocasiones, es capaz de transmitir muchísimo. Ahora, hará lo propio en Zuera, este próximo fin de semana, donde se subirá a las tablas otra vez con 'Encerrona'.

Antes de que aterrice en Aragón, Viyuela ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza para hacer un repaso de lo que será el espectáculo, pero también para hablar sobre los años de dilatada experiencia que lleva a sus espaldas, pero también sobre el futuro, sobre próximo proyectos que tiene en el horizonte.

'Encerrona' cuenta la historia de un payaso que termina subido a un escenario. El público, ahí presente, le exige que actúe. Quiere verlo en acción. Pero el actor no tenía esos planes. Traduciendo: Viyuela en estado puro. Lo cual no lleva a pensar en los accidentes cotidianos. ¿Cómo lleva el actor que se le relaciones con ese tipo de situaciones cómicas? "No lo llevo mal, al contario. A veces me lo preguntan: ¿No te da rabia que te relacionen con lo tonto, con el error? Yo creo que es lo que más nos caracteriza, siempre desde el humor. El error está en nuestra vida permanentemente".

El próximo cinematográfico junta su camino con el de José Mota: 'García y García. "Con un compañero tan divertido da gusto ir a los medios, compartir, hablar por teléfono... Fue muy bonito. Es la primera vez que José y yo coincidimos en un trabajo. Nos ha permitido aprender el uno del otro. ¿Competitividad por ser más gracioso? Eso es un error tremendo, sobre todo cuando estás ante alguien con tanta capacidad humorística y tanta imaginación. En nuestra profesión es nefasto competir".

