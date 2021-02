Pecharromán: "La decisión de ser madres interrumpe la carrera laboral"

La suspensión de las clases o las cuarentenas en los colegios han hecho que las familias tengan que reorganizarse. La pandemia ha cambiado muchas cosas, pero hay algo que sigue igual: las mujeres son quienes renuncian a sus trabajos para cuidar a los hijos, lo que acentúa la desigualdad respecto a sus parejas en ámbito laboral, económico y familiar.

En el caso de las familias en la que uno de los progenitores ha tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, nos encontramos con que solo en el 20% de los casos ha sido el hombre quien ha pedido permiso para ello. O lo que es lo mismo, en el 80% de las ocasiones es la mujer quien debe recurrir a días de vacaciones, excedencias o reducciones de jornada para poder estar en casa con sus hijos durante el cierre de las aulas.

Este es uno de los datos que ha pone sobre la mesa el Club de Malasmadres con la encuesta “Yo No Renuncio” en la que han participado más de 7.000 familias, pero no es el único. La decisión de ser madres interrumpe la carrera laboral. "No te ofrecen puestos de responsabilidad porque se supone que, como eres madre, no vas a tener el tiempo que sí tienen los hombres, aunque ellos también tengan hijos", afirma Carolina Pecharromán, editora de Igualdad de TVE.

Hay casos concretos:"Trabajo en un supermercado, me tenían que haber dado un puesto de supervisión por antigüedad y experiencia, pero se lo dieron a un compañero varón. Me dijeron que al tener hijos, pensaron que yo no lo iba a querer asumir ese puesto, sin ni siquiera preguntar".

A la falta de corresponsabilidad de algunos hombres para cuidar a sus hijos, se suma la ausencia de regulación del teletrabajo. Hasta el 37% de las peticiones para trabajar desde casa han sido denegadas. Entre las medidas solicitadas figuran subvenciones para contratar personal del hogar que ayude a los cuidados, algo que se hace en Francia, o la flexibilización de horarios en colegios como ocurre en los países nórdicos.

Síguenos en Twitter y Facebook