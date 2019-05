Paula Uriel, alumna de 6º de Primaria de Utebo, ganadora del concurso "¿Qué es un rey para ti?"

Paula Uriel tiene 12 años, estudia 6º de Primaria en el colegio Miguel Artazos de Utebo y representará a Aragón en una audiencia privada ante el Rey, Felipe VI. Es la ganadora en la comunidad del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”, en el que han participado casi 489 estudiantes de 3, 4º, 5º y 6º de Primaria, se 1º y 2º de la ESO y de Educación Especial de hasta 18 años de edad de 43 centros de toda la comunidad.

Su proyecto es una original manualidad en relieve sobre foam, en la que la alumna se pone en la piel de un artista grafittero que pinta al Rey y escribe: “Estamos contigo. Contamos contigo”. Se suma así a la cultura del street art al mismo tiempo que rinde su particular homenaje y apoyo al monarca y a lo que representa. "He querido reflejar que el Rey siempre estará con nosotros y siempre podemos contar con él, es como tu padre solo que no lo conoces en persona y no puedes hablar con él fácilmente", explica Paula, que ha hecho su trabajo durante varios recreos, ayudada por sus profesores.

35 obras de 9 colegios aragoneses han sido finalistas. El fallo del jurado se ha dado a conocer hoy en el Colegio Joaquín Costa, de Zaragoza. Allí se han podido ver también los proyectos, cuyos signifcado han explicado a COPE algunos de sus jóvenes autores. Inés Tresaco, del colegio San Viator de Huesca, ha representado al Rey con una Constitución en su cuerpo porque "es una persona muy sabia, que ha estudiado mucho y lleva España en sus manos". Su compañera Roncesvalles Muzás, asegura que Felipe VI "es como un padre para los españoles". Por su parte, Vega García, nos invitaba a hacer esta reflexion: "Vamos a imaginar que España es como un campo de futbol, las reglas son la constitución y el Rey el arbitro que vigila qe se cumplan". Daría Rubio considera que "el rey nos levanta siempre, nos representa a toda España y nos ayuda a conseguir cosas nuevas para avanzar". Pablo del Cano, ha preferido contar la vida del rey: "dónde y cómo estudió y que quería pasar desapercibido".

20 ganadores de toda España mostarán al monarca sus trabajos en una audiencia cuya fecha y localización se conocerán próximamente. Hay formatos nuevos, como cuentos narrados, vídeos musicales, infografías, robots o animaciones 3 D; pero también pinturas, esculturas, redaciones o poemas. Esta 38ª Edición del concurso ha sido promovida por la Fundación Institucional Española (FIES) y Fundación Orange.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza