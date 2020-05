El paso a la fase 2, en riesgo en Zaragoza

Los paseos ya causaron las primeras aglomeraciones en las calles de Zaragoza y ahora, la reapertura de las terrazas de los bares, ha traído nuevas concentraciones en la calle en las que no se respeta la distancia de seguridad marcada por el estado de alarma. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que el paso a la fase 2 de la desescalada está en riesgo si se siguen produciendo imágenes como las que estamos viendo en las últimas horas en algunas terrazas y veladores de zonas como el Tubo y Las Delicias.

"Estoy muy preocupado por algunas de las imágenes que hemos visto en algunas terrazas de la ciudad. No podemos perderle el respeto a la enfermedad ni desandar el camino que hemos hecho. Podemos caer si no cumplimos las medidas de distancia física. Tenemos el riesgo de lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas: no pasar a la siguiente fase. Eso sería un drama desde el punto de vista sanitario y económico", asegura el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

Reunión de urgencias con los hosteleros

Ante esta situación, el alcalde de Zaragoza se ha reunido de urgencia con las asociaciones de hostelería. En ese encuentro se ha acordado que las terrazas no puedan permanecer abiertas más allá de las once de la noche. Los bares tendrán media hora adicional para recoger y cerrar. Una tarea que deberán haber completado a las 23:30 horas.

"Tenemos franjas para salir a la calle que van hasta las once de la noche. Seguimos en fase 1 de desescalada y por tanto, no tiene sentido que a la una de la madrugada haya gente que esté en las terrazas. Es muy conveniente que las terrazas dejen de trabajar a las once de la noche", afirma Azcón.

Síguenos en Twitter y Facebook