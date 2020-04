La Parroquia del Carmen sigue al pie del cañón e intensifica su labor

Siguen al pie del cañón, aunque los recursos escasean y los gastos aumentan. Pero el Comedor Social de la Parroquia del Carmen continúa día tras día ofreciendo comida y ayuda a quienes más lo necesitan. Han cambiado las cosas y ahora, en lugar de recibirlos en su gran estancia, las raciones son para llevar. Nos los explicaba en Cope Zaragoza el Padre Ramón Maneu, Delegado Parroquial de la Obra Social del Carmen.

"Las comidas se han incrementado hasta en 80 raciones diarias", explicaba Maneu, que añadía que "para poder atender a la gente que viene nosotros siempre nos hemos surtido de voluntarios", pero "ahora con la crisis sanitaria hemos tenido que contratar cocineros y los voluntarios están repartiéndolas en tupper y haciendo bolsas para los que vienen". Además, lamenta que "muchos, por miedo, no vienen a comer al comedor".

En esa línea, recalcaba que "en nuestras instalaciones respetamos las medidas sanitarias, la distancia, todas las semanas tenemos desinfección". Respecto al tema de alimentación, el escenario ha cambiado: "Vamos comprando cosas y otras empresas que servían a restaurantes o bares, nos van dando las que se van a perder. Por supuesto, también contamos con la ayuda del Banco de Alimentos".

Sin embargo, todo este cambio de escenario y con la crisis sanitaria muy presente, la economía de la parroquia zaragozana se está resintiendo: "Esto tiene un sobrecoste. Ahora todos los días les damos un tupper nuevo. Hay también cubiertos de plástico. No es material reutilizable. A veces se gastan cuatro tuppers diarios en una persona. Es más grande el coste aledaño a la comida, que la propia comida. También está el sobrecoste de los cocineros..."

Pero no por ello han dejado de prestar este importante servicio. Siguen en primera línea de fuego y ayudando a quienes lo están pasando todavía peor que antes. Recuerda que "nuestra mayor fuente de ingresos son las colectas del primer domingo de mes" y que "al estar cerradas las iglesias, se nota bastante eso que nos falta". Añade, además, que "la gente que no sale de casa no puede venir tampoco a hacer sus donativos".

Para todo aquel que quiera aportar su granito de arena desde casa, recuerda: "Si que tenemos cuenta en Facebook para que la gente nos haga desde ahí su donativo, ya que hemos facilitado el número de cuenta para el que quiera".

