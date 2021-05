¿Te parece increíble estar ya en mayo?

La pandemia ha modificado la percepción que tenemos del paso del tiempo. La psicóloga Paola Pérez Correas nos explica que éste es otro efecto de la crisis. Hay quienes tienen la sensación de que se pasa el tiempo más rápido y otra más lento pero lo que está claro que existe una modificación.

Según un estudio realizado en Reino Unido, en la Universidad de Liverpool el aislamiento modifica el sentir del paso del tiempo. Mas del 80% de las personas encuestadas tenían estas sensaciones. Para el 40% de ellas las horas están pasando mucho más lentas mientras que para el 41% pasan más rápido. Objetivamente el tiempo pasa siempre a la misma velocidad pero subjetivamente es muy diferente. Es un fenómeno muy similar a cuando envejecemos. Cuando somos niños el tiempo nos pasa mucho más despacio. ¿Recuerdas aquello veranos eternos? Según la experta Pérez Correas, esto es debido a que las emociones son menores a medida que vamos viviendo. Las nuevas experiencias, las novedades, el salir de la rutina hace que todo se viva más intenso y que se tenga la percepción de que el tiempo pasa más lento. El trastorno de la percepción del tiempo ocurre también con las personas que están encarceladas o ingresadas en un hospital. La falta de estímulos, la rutina constante también hace que se modifique la percepción del paso del tiempo.

Con el confinamiento y las restricciones de movilidad nuestro mundo se ha visto reducido al mínimo. No hay eventos deportivos, o musicales, o teatrales, no hay viajes programados... etc, y esto hace que los estímulos sean casi nulos. Hay menos señales que diferencian si estamos de fines de semana o de vacaciones o de martes o día festivo. Porque los días son parecidos. El tiempo cronológico es el que marca el reloj pero el tiempo psicológico esta asociado a lo que el cerebro recuerda, a lo inusual. Lo que emocionalmente nos “toca”. La psicóloga nos ponía un ejemplo “Si yo te pregunto qué comiste el 2 de abril, seguramente no te acuerdes, pero si sucedió algo diferente ese día, como que fue tu cumpleaños es probable que te acuerdes” . O si te pregunto qué hiciste el 3 de marzo a la dos de la tarde, seguramente tampoco te acuerdes. Pérez Correas nos la clave de este asunto: “Cómo ahora hay poco “eventos” no se recuerdan tanto las cosas y eso hace que se modifique la percepción que tenemos del tiempo”. Y luego esta lo del aburrimiento. Otro efecto de la pandemia. Pero ese ya es otro tema...

