La ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el parador de Veruela se pondrá en marcha para el verano que viene. Maroto ha visitado las instalaciones junto al presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y ha confirmado que la apertura de este establecimiento hostelero es una “prioridad” para el Gobierno central.

“Nuestra prioridad desde que llegamos al Ministerio ha sido poner en marcha todos los proyectos que estaban paralizados, entre ellos por supuesto el parador de Veruela, que era un caso especialmente grave porque solo queda pendiente una pequeña obra que se acaba de aprobar y que es una escalera de evacuación”, ha explicado Montero, quien ha asegurado que este establecimiento no se ha abierto antes “por falta de voluntad política” de los anteriores Ejecutivos.

“Hablamos de una obra de unos 300.000 euros que se terminará en tres meses frente a una inversión total de 24 millones de euros, por tanto está claro que anteriormente en el Ministerio ha habido una falta de voluntad política”, ha insistido la ministra. “En el parador de Veruela queda muy poco, así que nos pusimos a trabajar, fijamos el proyecto en nuestra hoja de ruta y hoy les anuncio que en verano del año que viene por fin vamos a poder disfrutar de este parador inigualable”, ha destacado.

Maroto también ha explicado que no es posible abrirlo antes porque una vez que se termine esa escalera de evacuación la gestión de las instalaciones pasará a Paradores y se tiene que completar el proceso de equipamiento de las instalaciones y contratación del personal. “Si los tiempos nos ayudan incluso podremos acabar antes, pero si no el parador estará en marcha para el verano de 2020”, ha insistido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zaragoza ha recordado que es la primera vez que una ministra ha acudido a visitar las obras del parador de Veruela. “Como saben, en la Diputación estamos muy interesados en que se abra el parador. Siempre hemos ofrecido y seguimos ofreciendo nuestra máxima colaboración para ponerlo en marcha cuanto antes porque entendemos que va a ser un motor de desarrollo para el Somontano del Moncayo y para toda la provincia”, ha señalado.

“He sido muy escéptico y tenía claro que mientras hubiera un presidente socialista en la Diputación de Zaragoza el anterior Gobierno central no iba a abrir el parador de Veruela. Y a los hechos me remito, porque en cuatro años no lo han puesto en marcha a pesar de que lo tenían prácticamente todo hecho”, ha criticado Sánchez Quero, quien ha agradecido el cambio que se ha producido en el Ministerio tras la llegada del actual Gobierno. “Desde que Javier Lambán se reunió con Pedro Sánchez y yo me entreviste con la secretaria de Estado de Turismo no han parado de darse pasos adelante, ahora de verdad creo que la puesta en marcha del parador de Veruela no tiene marcha atrás”, ha dicho el presidente.

La primera piedra del parador de Veruela se colocó en julio de 2008. Entonces se anunció que el establecimiento abriría sus puertas en 2011, pero una vez que Turespaña acabó esa primera fase de las obras el proyecto quedó paralizado.

En marzo de 2014, la Diputación de Zaragoza se comprometió con la Secretaría de Estado de Turismo a ejecutar una serie de actuaciones complementarias para facilitar la puesta en marcha del parador. Desde entonces, la institución provincial la Diputación ha construido los accesos para vehículos, ha ampliado una puerta en la muralla para permitir el paso de autobuses, ha hecho los caminos perimetrales de evacuación y ha cedido a Endesa una línea de alta tensión para que pueda abastecer al parador.

Sin embargo, la realización de esos trabajos por parte de la DPZ no ha ido acompañada de la finalización de las obras que faltan para poder abrir el parador. En enero de 2016, Turespaña comenzó la construcción del aparcamiento subterráneo y la urbanización de la explanada situada frente al establecimiento, pero una vez terminadas esas actuaciones el proyecto volvió a pararse.

En total, la puesta en marcha del parador de Veruela ha supuesto hasta ahora una inversión próxima a los 24 millones de euros, de los cuales en torno a 2 millones han sido aportados por la Diputación de Zaragoza mediante la ejecución de la obras complementarias a las que se comprometió en 2014 y de las restauraciones realizadas en varias dependencias del futuro parador a través de distintas escuelas taller.

