Padres y profesores piden mantener este curso los refuerzos del profesorado

Presencialidad, mascarilla, ventilación, distancia de 1,2 metros y ratios normalizadas. Es en resumen las medidas que marcarán el próximo curso escolar a partir del 8 de septiembre. Un curso que, en Arangón, está previsto que arranque con un 50% de la población de 12 a 18 años con la pauta completa.

En la reunión de ayer del Consejo Sectorial de Educcación la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, también anunció 13.500 millones de euros de fondos Covid a las comunidades, 400 serían para Aragón. Animó a las comunidades a mantener el refuerzo del profesorado. Algunas ya han anunciado que así lo harán. En Aragón -por ahora- no se contempla.

Es una de las cuestiones que más suspicacias está despertando. Con más alumnos en las aulas y sin un refuerzo del profesorado, desde CSIF ven que difícilmente se puedan cumplir los protocolos establecidos para evitar contagios. El sindicato apuesta por mantener muchas de las medidas del curso pasado que tan buenos resultados dieron. En cambio, dicen, se elimina la dotación de recursos docentes y no docentes que permitirían mantenerlas, y se eliminan los desdobles. “Habrá institutos con aulas con 35 alumnos, con 30 en al ESO, en Primaria con 28 y en Infantil con 26. Ésto, sin jornada continúa con lo que habrá aglomeraciones hasta cuatro veces”, ha explicado la responsable de Educación del sindicato CSIF, Mónica Cristóbal.

No sólo no se refuerza el profesorado sino que, aseguran además, la contratación de docentes interinos es inferior a las cifras prepandemia. En definitiva, desde CSIF aseguran que las medidas recomendadas, como la distancia de 1,2 metros o evitar aglomeraciones, difícilmente se podrán cumplir. “Nuevamente recae la responsabilidad sobre el alumno, que sí lo va a cumplir; y sobre los docentes, el hecho de cumplir las medidas. Vamos a tener que mantener entradas escalonadas, vigilar los espacios comunes, estar en plan policía”. Criticas también a que no se doten a los centros de filtros EPA y se apueste, de nuevo, por la ventilación natural y el frío que conlleva.

LA OPINIÓN DE LOS PADRES

¿Y qué opinan los padres? Lo que más valoran es la vuelta a la presencialidad. Desde Fecaparagón, la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, María Concepción Ibáñez, ha indicado que “para nuestros hijos es muy importante la interacción con el profesorado y con sus compañeros”.

FAPAR, la Federación de Padres y Madres de la Escuela Pública, ha recibido con especial alivio el regreso presencial a las aulas. Pero mantienen muchas dudas ante un curso que comienza en dos semanas, como pueden ser los inicios escalonados, las ratios de alumnos o profesores de apoyo. A ello, se suman otras cuestiones como servicios de comedor, extraescolares o madrugadores.

Sobre el refuerzo de profesores, Rosana Liesa, presidenta de FAPAR Huesca, ha opinado que “el año pasado sirvió para detectar apoyos y refuerzos que eran necesarios. Pedimos que en la medida de lo posible esos apoyos se mantengan. La pandemia sigue existiendo”.

Hay otro asunto, el de la jornada, que divide a los padres. El curso pasado se puso obligatoria en todos los centros la jornada continua. Este año, cada centro vuelve a sus horarios habituales. Desde Fecaparagon defienden que la partida es más conciliadora para las familias y que, dado que no estamos en la situación del curso pasado, todos los centros tienen que volver a sus horarios habituales. Pero no gusta a todos. Un grupo de padres ha iniciado un recogida de firmas para mantener la jornada continua en todos los centros de Aragón.

