El paciente más joven ingresado por COVID en el Servet tiene solo 17 años

La actual ola de coronavirus está cambiando el perfil del paciente afectado en toda España. Aragón no es una excepción. En la comunidad aragonesa se vive ya la sexta oleada de la pandemia y, al contrario que en las anteriores, esta vez sube notablemente la incidencia en la franja de dad de 20 a 45 años.

En el Hospital Miguel Servet, el más importante de Aragón, hay 61 pacientes ingresados por coronavirus, 7 de ellos en la UCI. La incidencia de ingresos aumenta notablemente entre los aragoneses de 20 a 45 años, tanto en planta como en hospitalización convencional. Se da también la circunstancia de que el paciente más joven que ha requerido hospitalización por coronavirus tiene solo 17 años.

"Cada día estamos notando más la presión. Vamos incrementando el número de pacientes tanto en hospitalización convencional como en UCI. Ha cambiado la franja de edad. El paciente más joven que tenemos hospitalizado por COVID tiene 17 años, aunque también hay ingresos de personas mayores. El paciente ingresado por COVID de mayor edad tiene 98 años. El porcentaje más importante de ingresos está en la franja de edad de 20 a 45 años", nos confirma en COPE, Teresa Antoñanzas, directora de enfermería del Hospital Miguel Servet.

"Cuando hablamos de esta franja de edad hay un porcentaje importante de gente no vacunada o vacunada solo con una dosis. Podríamos decir que sí hay una relación directa entre los ingresos y la gente que no tiene su pauta de vacunación completa", afirma Antoñanzas. Lo que no cambian demasido son los síntomas. "En general, se trata siempre de síntomas respiratorios de diferente gravedad. Esa gravedad es algo que no viene originado tanto por la edad, sino por el perfil de cada persona y cómo reaccionan al virus y a los tratamientos", aseguran desde el Servet.

COVID PEDIÁTRICO, AL ALZA PERO SIN CASOS GRAVES

Al contrario de lo que sucede entre los adultos más jóvenes, la gravedad de los casos no aumenta entre los niños. Los sanitarios sí han notado que crecen los contagios entre los menores, sobre todo a raíz de las colonias y campamentos de verano, pero estos no revisten mayor gravedad.

"Durante el fin de semana sí ha habido más afluencia a urgencias para realizar pruebas PCR a menores. Han venido niños de campamentos, pero la incidencia es baja porque no pasan a ingresar en el Hospital. En el Infantil no estamos con la misma presión que sí tenemos entre los adultos", asegura Antoñanzas.

En Aragón hay en estos momentos ingresados 228 pacientes por coronavirus, 24 de ellos en la UCI. Las cifras están muy alejados de los más de 500 que se alcanzaron en los momentos de mayor presión hospitalaria de la pandemia. El hospital con más ingresos es el Servet con 61 pacientes, seguido del Clínico con 48 ingresos por COVID.

