Olona: "No nos propongamos que haya cero incendios"

El incendio de Ateca ha abierto el debate sobre la regulación de las actividades que pueden realizarse o no en el medio agrícola y forestal durante los meses de verano. El Gobierno de Aragón se muestra partidario de no prohibir de forma directa, aunque el debate sobre la regulación está servido.

"A mi me preocupa caer en el simplimismo y regulemos para mañana en función de lo que pasó ayer. No nos propongamos que haya cero incendios. Lo que no tiene que haber son incendios provocados, pero no todas las causas son provocadas", ha manifestado el consejero de agricultura, Joaquín Olona, a preguntas de COPE en comparecencia de prensa.

Según Olona, sería "absurdo" afirmar que "no hay nada que cambiar y regular" y que "todo está perfecto" porque el escenario de cambio climático conlleva una adaptación. De hecho, considera que va a resultar "necesario" abrir un debate "serio" para replantear "completamente" el enfoque de la política de incendios forestales.

Afirma Olona que no hay que "criminalizar" las actividades forestales. Una visión que también comparte el presidente de Aragón, Javier Lambán: "Soy de pueblo, mi padre era agricultor y yo he ido en verano a cosechar. A las 9 de la mañana no se puede cosechar, hay que cosechar cuando más calor hace. Decirle a un agricultor que coseche a las doce de la noche es tomarle el pelo".

A pesar de ello, Lambán no resta responsabilidad a la empresa Land Life en cuyas actividades se originó el fuego. Deja toda actuación en manos de la justicia: "Respeto siempre a la justicia y tendrá que pronunciarse el fiscal. Ponemos en manos de la justicia las posibles infracciones cometidas por la empresa Land Life que originó el incendio. No les estoy tachando de infractores, pero sí podría haber una infracción que deberá aclararse en el ámbito de la justicia".

La Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico no ha podido cuantificar los daños porque el incendio, a pesar de estar controlado, no se ha extinguido todavía.

