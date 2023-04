Olona: "Estamos ante una situación potencialmente catastrófica"

“Estamos ante una situación potencialmente catastrófica”. Así califican desde el Gobierno de Aragón, el panorama al que nos enfrentamos después de muchos meses sin llover. La sequía sigue causando estragos en el sector agrario y una gran preocupación entre los regantes.

El consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Olona ha mantenido un encuentro esta mañana con las organizaciones agrarias y las cooperativas para analizar la situación tras la reunión ayer de la Mesa de la Sequía. Los afectados le han pedido a la Administración medidas fiscales y ayudas directas por hectárea que les permitan paliar las pérdidas ocasionadas por la escasez de agua. Y es que ya se han producido daños irreparables en los cultivos de secano, muchas cosechas se han echado a perder y parece que lo peor está por llegar sobre todo para los regadíos, ya que las previsiones meteorológicas son muy negativas.

Según Olona, se va a revisar la situación en la que se encuentran muchos agricultores que no han suscrito ningún tipo de seguro contra la sequía. Aunque según el consejero, esa circunstancia no va a condicionar la concesión de ayudas al sector. El consejero, que no cree que sea necesario un nuevo Pacto del Agua, se ha mostrado partidario de crear embalses más grandes.

LUIS PLANAS EN FRAGA

El ministro de agricultura y ganadería, Luis Planas, que hoy ha estado en Fraga en unas jornadas organizadas por el Canal de Aragón y Cataluña, ha anunciado que el Gobierno central está trabajando en un nuevo decreto sobre la sequía que incluya las medidas más necesarias para dar respuesta a la situación que atravesamos.

En relación con las ayudas que reclaman los productores, Planas ha recordado que hay cuestiones que son competencia del Ministerio pero hay otras vinculadas a las ayudas de la PAC y los fondos europeos, que dependen de Bruselas. Planas ha apostado por preservar el regadío para garantizar el futuro del sector agroalimentario.

