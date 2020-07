La odisea de Alexandra

Alexandra Meyer no puede escolarizar a sus dos hijas en el mismo colegio. Lo ha intentado a través del último proceso de escolarización, pero han denegado su petición de que ambas hermanas puedan estudiar en el mismo centro escolar. Lo más curioso de todo, es que esto no es la primera vez que le pasa a Alexandra. El curso pasado le ocurrió exactamente lo mismo.

"El curso pasado mis hijas estuvieron en centros escolares diferentes. Mi hija mayor estaba al lado de casa, en el centro que les debería corresponder a mis dos hijas, pero a la pequeña no le dieron plaza y tuvo que estar en un centro escolar a más de un kilómetro de nuestro domicilio. Para el curso que viene, he vuelto a solicitar el cambio de centro de mi hija pequeña, y aunque la niña aparecía en las listas de baremación con la máxima puntuación, no la han admitido", asegura Alexandra en COPE.

Tras hacer la reclamación tanto de las listas provisionales como de las definitivas, el departamento de Educación ha seguido sin atender la petición de Alexandra. "No contestan y si llamo me dicen que corresponde a otro departamento, en el que ahora no están dando citas. He seguido todas las indicaciones que me han dado, pero no escuchan ni atienden los derechos del menor", nos cuenta.

Ante ello, Alexandra ha decidido escribirle una carta a Felipe Faci, consejero de Educación, explicando su caso. De momento, no le ha contestado. Esta madre destaca que, al tratarse de una familia monomarental, esta circunstancia le imposibilita conciliar su vida laboral y familiar. Para poder llevar a sus hijas a ambos centros escolares, Alexandra asegura que se ve abocada a trabajar a media jornada o bien, aceptar puestos de trabajo precarios.

