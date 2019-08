Ocupación e inseguridad en el Casco Histórico de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado a la Delegación de Gobierno una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para tratar los problemas de ocupación ilegal que se están produciendo en el entorno de las calles Pignatelli y Agustina de Aragón de la capital aragonesa. En uno de los edificios, hay ocupadas 17 de sus 18 viviendas.

Los vecinos aseguran que se trata de un nuevo tipo de ocupación muy violenta y relacionada con el tráfico de drogas. Los okupas se alojan incluso en edificios de alquiler social pertenecientes a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, asegura que este problema se ha heredado del anterior gobierno de Zaragoza en Común. Ahora y para abordar este problemática cuanto antes, el Ayuntamiento ha creado una mesa de trabajo.

"Las viviendas no tienen que ocuparse. Nadie puede decidir si una vivienda que es pública y que es de todos, se utiliza por alguien porque él lo decide. Deben ser los servicios municipales quienes decidan a quien corresponde el uso de esa vivienda según sus necesidades. Por lo tanto, no somos partidarios de políticas buenistas de no hacer nada con la ocupacion de viviendas que pertenecen al Ayuntamiento", ha manifestado al respecto el alcalde Jorge Azcón.

Junta monográfica sobre seguridad

Los vecinos afectados han convocado una manifestación contra la ocupación ilegal de viviendas el próximo 6 de septiembre en la Plaza del Pilar. El día 4 se celebra la Junta de Seguridad de las Fiestas del Pilar, pero antes el Ayuntamiento quiere llevar a cabo la Junta Extraordinaria.

"Ya hemos pedido esa convocatoria a la Delegación de Gobierno. Sería bueno que hubiese una sesión monográfica y extraordinaria para que las tres administraciones (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de España) trabajemos de forma conjunta para que Zaragoza siga siendo una ciudad segura. Para ello, lo más importante es que no minimicemos este problema y nos pongamos a trabajar desde ya en solucionar los problemas de seguridad que a veces tiene nuestra ciudad", asegura el alcalde Azcón.

Esa Junta monográfica también abordaría otros problemas de seguridad de la ciudad como la delincuencia en el barrio Oliver o del violento mata – león. Una técnica de robo que se está utilizando en pleno centro de Zaragoza y que deja inconscientes a las víctimas.

