El ocio nocturno no regresará, al menos, hasta octubre

Se levantan los confinamientos perimetrales de Zaragoza y Calatayud, pero se mantienen el toque de queda y las restricciones en los horarios del comercio y de la hostelería, en los aforos y reuniones. Dentro de las afecciones que todo esto provoca en la hostelería hay un sector, el del ocio nocturno, todavía más perjudicado. Llevan más 300 días cerrados y creen que, en el mejor de los casos, su apertura se retrasará hasta octubre.

Es lo que nos ha dicho en COPE el portavoz de las Asociaciones de Ocio Nocturno en Zaragoza, Alberto Campuzano. Hablan de “total desamparo” por parte de las administraciones. Las ayudas públicas que han recibido -entorno a 3.000 euros- consideran que son insuficientes, que no llegan ni para pagar la cuota de autónomos de todo este tiempo. Aseguran además que en Aragón los pubs y discotecas llevan más tiempo cerrados que en otros sitios, y piden soluciones. "Somos los que más tiempo llevamos cerrados de España", ha dicho Campuzano. "Hemos presentado ante el Gobierno de Aragón las reclamaciones patrimoniales de los negocios que se han podido permitir reclamar", pero asegura que lo tiempos de respuesta son largos.

"Nosotros hemos hecho nuestros deberes y estamos preguntando al gobierno que nos diga de dónde vienen los contagios. Si provinenen de los aerosoles, que haga una política al respecto. No me diga que en mi local se contagia la gente pero en el trasnporte público no", ha señalado. Por eso, no entienden que vuelvan las competiciones deportivas y se mantengan las restricciones en las hostelería. Aseguran que no hay un criterio técnico, y por eso piden datos fiables y contrastados que demuestren que la hostelería provoca más contagios. "Somos el chivo espiatorio para que se crea que se está haciendo algo", ha indicado Campuzano.

Alrededor de 80 locales de discotecas y pubs de Zaragoza se han reconvertido en cafeterías para poder seguir abiertos, gracias a un permiso temporal de Urbanismo.

