Ocio nocturno en Aragón: 195 días cerrados y sin ingresos

El ocio nocturno se siente abandonado ante un agravio comparativo respecto a otros sectores. Es el mensaje que se ha transmitido hoy en una dura comparecencia en las Cortes de Aragón. "En julio el presidente Pedro Sánchez dijo que había que salir a la calle, 9 días después nos volvieron a cerrar en Aragón y así seguimos desde entonces. Siete meses y medio cerrados. El transporte público sin distancia de seguridad continúa, los juegos, las apuestas y hasta la prostitución. Los prostíbulos siguen abiertos. ¿Cómo puede ser eso seguro? Y nosotros tenemos que cerrar. Nos hemos convertido en la cabeza de turco de este gobierno", afirma Alberto Campuzano, presidente de la Asociación de discotecas de Zaragoza.

Desde el sector siguen manteniendo que no han sido foco de ningún rebrote de coronavirus. Su ocio, afirman, es seguro y lo peligroso es empujar a la población a realizar fiestas privadas. Agradecen a los partidos de la oposición su apoyo, especialmente a Ciudadanos y critican la gestión del cuatripartito de gobierno que no ha escuchado sus propuestas.

"El Gobierno de Aragón con su ideología obrera ha dejado tirados a los obreros de este sector. Ustedes no tienen que aguantar cada día las llamadas de los trabajadores pidiéndoles dinero para poder comer. Ustedes viven de nuestros impuestos, muevan el culo de una vez", arremetía Campuzando contra los diputados de las Cortes.

AYUDAS AL OCIO NOCTURNO

En el hemiciclo, todos los grupos han mostrado su comprensión con el sector a pesar de estas duras palabras. Desde el Gobierno argumentan que el ocio nocturno está en un vacío legal al no pertenecer al sector del turismo ni al de la hostelería, pero afirman que habrá soluciones y se convocarán ayudas. Esas ayudas estarán financiadas con el remanente de las subvenciones al turismo, por lo que el sector no lo considera suficiente. Aseguran además, que la mayoría de sus trabajadores no cobrarán sus ERTES hasta noviembre.

