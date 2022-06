Occimorons, ilustraciones que hablan de salud mental

Estos días en COPE estamos hablando de salud mental: desafección, depresión, suicidio, trastornos de la conducta alimentaria... Cada vez son más las personas que intentan normalizar todo ello y se atreven a hablar de salud mental. Es algo que Pablo, un psicólogo e ilustrador, comenzó a hacer durante el confinamiento. Bajo el pseudónimo de 'Occimorons´ empezó a tratar problemas de salud mental a través de sus dibujos. Y ahora, dos años después, más de 130.000 personas usan sus ilustraciones en Instagram para hablar de salud mental. Ha publicado ya su primer libro: 'Esas Cosas que nos pesan´.

"Todo esto surgió en cuarentena, en una etapa que era difícil de digerir para mi en casa. Mi hermana tiene una enfermedad mental grave y se me ocurrió conectar con ella a través de los dibujos. Lo cnseguí y comencé a subir esas imágenes a las redes sociales", nos cuenta Occimorons.

Y así, Pablo comenzó a conectar con sus más de 130.000 seguidores que veían cómo con sus dibujos rompía mitos y estigmas sobre la salud mental: "Hay frases hechas que siempre hemos aceptado y en realidad pueden hacer daño. Cuando alguien está deprimido y nos cuenta un problema, parece que sentimos la obligación de dar consejos y muchas veces, eso es muy difícil. Hay que saber escuchar y preguntar".

En la portada de su libro podemos leer 'Tú puedes con todo´, una frase que puede ser un arma de doble filo: "Es una frase que a mí me hizo petar. Me creía un super hombre y no es así. Hay veces que uno tiene que parar y pedir ayuda, contar qué es lo que te está superando y admitir que quizás hay veces que no sabes que hacer. Hay personas que están ahí y te pueden aportar una visión que tú no tienes sobre tus problemas".

Una persona con un problema de salud mental no puede esperar 3 meses a que la sanidad pública le dé cita con un psicólogo

Pero precisamente, ante los problemas de salud mental, lo que más puede ayudarnos es acudir a un especialista y la sanidad pública presenta carencias en este aspecto: "Ir al psicólogo a través de la sanidad pública es algo muy poco accesible actualmente, hay bastante listas de espera. Los compañeros psicólogos están saturados y se frustan porque no pueden llegar a todo. No hay recursos. la salud mental no espera. Una persona con un problema de salud mental no puede esperar 3 meses a que la sanidad pública le dé cita con un psicólogo".

Con sus viñetas, Occimoros se atreve a hablar incluso de uno de los temas que más se ha silenciado durante décadas, el suicidio. "Es importante hablar de ello y de forma que no sea sensacionalista ni busque el morbo. Hay que mostrar la realidad que pasa cada día y aportar recursos. Visibilizar estos problemas arropa a quien lo está pasando mal para encontrar apoyos", afirma Occimorons en COPE.

