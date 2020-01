El "Observatorio de la Soledad para las Personas Mayores" estará listo en abril

El "Observatorio de la Soledad para las Personas Mayores" estará listo en el mes de abril. Es la fecha que han establecido el Justicia de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para firmar un convenio de colaboración que establezca las bases de trabajo contra la soledad no deseada.

El Justicia elaboró un informe que puso de manifiesto que en Aragón hay 85.000 mayores de 65 años que viven solos. Se estima además, que el 25% de los aragoneses mueren sin compañía. Ahora, con el diagnóstico realizado, se trabajará en poner en marcha medidas de atención, prevención y protección social ante las personas mayores que viven en soledad no deseada.

"La problemática de la soledad no elegida o no deseada ha venido para quedarse. Desde el Justicia entendemos que no basta con haber hecho un informe y haberlo presentado en las Cortes de Aragón, sino que es imprescidible la constitución del Observatorio para comprobar in situ si las medidas propuestas se llevan a cabo", asegura el Justicia de Aragón, Ángel Dolado.

Entre las políticas que se pondrán en marcha destacan medidas para fomentar el bienestar emocional, prevenir el aislamiento social y sensibilizar a la ciudadanía sobre la soledad no deseada.

Expediente sobre los solicitantes de asilo

Además, el Justicia ha abierto un expediente de oficio por la situación de las personas que solicitan protección internacional en Zaragoza. En las últimas noches, algunas de ellas han tenido que dormir en la calle a las puertas de las dependencias de extranjería de la Policia Nacional. El Justicia pide al Defensor del Pueblo que se revisen los recursos humanos y materiales de los que se disponen. Actualmente, solo pueden atenderse 15 peticiones de protección internacional al día.

