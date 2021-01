Aragón supera el 20% de positividad con 838 nuevos contagios

Salud Pública ha notificado este viernes 838 nuevos contagios en Aragón, 69 contagios menos que los registrados en el día anterior pero con una positividad que ya supera el 20%. Aragón ha lamentado la muerte de cuatro personas como consecuencia de la enfermedad.

El área de salud que más positivos ha obtenido ha sido Belchite (Zaragoza) con 34 nuevos contagios, le sigue el zaragozano barrio de Sagasta-Ruiseñores con 32 y Almudévar (Huesca) y Alcañiz (Teruel) con 28 contagios cada municipio. Ejea de los Caballeros (Zaragoza) que este jueves registró 90 positivos, este viernes ha obtenido un descenso hasta los 22 positivos.

Aragón confina Zaragoza, Teruel, Huesca y otras localidades y adelanta el toque de queda a las 22:00 Se confinan perimetralmente los municipios de Zaragoza, Utebo, Ejea, Tarazona, Cuarte, Calatayud, Teruel, Huesca y Alcañiz. El toque de queda se adelanta a las 22:00 horas ZARAGOZA 15 ene 2021 - 09:48

Por provincias, Zaragoza ha registrado 606 positivos, Huesca 107 y Teruel 120 positivos. El portal provisional de datos del Gobierno de Aragón, DataCovid, ha comunicado que 185 pacientes han recibido el alta médica.

SIN NAVIDAD, ESTO NO HUBIERA PASADO



La tasa de contagio en Aragón es de 329 casos por cada 100.000 habitantes, unos datos que no se registraban desde hace más de dos meses. Aragon está asi en el comienzo de su cuarta ola con una incidencia que se ha duplicado en dos semanas. Como particularidad de esta ola, los contagios se producen en personas de entre 20 y 55 años por los positivos derivados de las celebraciones navideñas.

"No sabemos cuál será el pico de esta cuarta ola. Los contagios aumentan en todos los grupos de edad, pero se puede destacar el grupo de entre 20 y 55 años que es producto de las celebraciones navideñas", afirma el director general de salud pública Francisco Javier Falo.

Este nuevo perfil de contagiado hace que la presión hospitalaria y los ingresos en UCI no sean tan elevados, con un 25% de las camas ocupadas en cuidados intensivos. Eso sí, las cosas pueden empeorar porque, siguiendo los patrones, los contagios tienden a extenderse de personas jóvenes a mayores. "Los datos nos obligan a tomar decisiones porque hay un ascenso generalizado de los casos. Analizando ahora las cosas nos hace pensar que si no hubiéramos tenido Navidad, no estaríamos ahora en esta curva", confesaba la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

De momento, Aragón no ha confirmado ningun caso de la variante británica del virus. Repollés por cierto ha confirmado que la semana que viene se espera la llegada de la vacuna de Astrazeneca.

