Nuevo calendario de vacunación en Aragón desde la infancia a la edad adulta

Aragón ya cuenta con un nuevo calendario de vacunación desde la infancia hasta la edad adulta,. Un calendario que además y como es habitual, tiene en cuenta a los grupos de riesgo: embarazadas, mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas.

La principal novedad de este calendario está en la vacuna de la meningitis C. Ahora, se sustituye por otra mucho más completa que protege frente a los serogrupos de meningococo A, C, W y Y. Esta nueva vacuna contra la meningitis se administrará a los 12 años. Además, se reforzará su suministro para las 80.000 personas nacidas entre los años 2000 y 2006 que no la recibieron en su día. Se espera que las primeras unidades de esta vacuna lleguen a Aragón en las próximas semanas y sea entonces cuando comience su campaña para administrarla.

El Boletin Oficial de Aragón recoge también las recomendaciones para la población adulta. Entre las más destacadas, se recomienda completar la vacunación contra el tétanos y la difteria hasta un total de 5 dosis a lo largo de la vida. A los nacidos a partir de 1970 se les aconseja tener administradas dos dosis de la triple vírica, así como vacunarse contra la varicela si no se ha pasado la enfermedad o no se ha recibido la vacuna con anteriodad.

De forma más especifica, se recomienda vacunarse del virus del papiloma humano a las mujeres nacidas desde 1994. También es aconsejable administrar la vacuna de la hepatitis B a los nacidos desde 1980 si ésta no fue suministrada durante su infancia. Puedes consultar todas las novedades del calendario de vacunación en la web aragon.es/vacunas

