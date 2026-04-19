Nueva semana de huelga sanitaria en Aragón en plena festividad de San Jorge: "No hemos avanzado nada"

Los sindicatos médicos CESM Aragón y FASAMET han convocado una nueva semana de huelga del 20 al 27 de abril, en plena celebración de San Jorge, para exigir al Gobierno aragonés una mejora en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y un refuerzo de las plantillas.

MASZOOM Manifestación de médicos y facultativos el pasado 20 de febrero en Zaragoza.

Semana de paros que comenzará este lunes con una concentración a las 12:00 del mediodía frente a la Consejería de Sanidad. Piden una equiparación de las condiciones laborales de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y que se cumplan los acuerdos alcanzados sobre Atención Primaria.

dignificar la profesión sanitaria

Aseguran que se movilizan como “único camino para dignificar la profesión y que podamos dedicarnos a cuidar de la salud de los ciudadanos en las debidas condiciones”, ya que ni el Ministerio de Sanidad ni el Gobierno de Aragón han dado ningún paso para negociar las reivindicaciones de los profesionales.

Este será el quinto paro nacional y el tercero autonómico, sin respuesta pese al amplio respaldo demostrado, que motivó en la última huelga con la suspensión de más de mil operaciones en Aragón.

MASZOOM Manifestación de médicos y facultativos el pasado 20 de febrero en Zaragoza.

Los paros afectarán de nuevo a todos los hospitales y centros de salud de la comunidad, del 20 al 24. Además, del 27 al 30 de abril, estos profesionales se sumarán también a la semana de huelga convocada a nivel nacional para exigir al Ministerio un Estatuto Marco propio.

MASZOOM Mercedes Ortín, Beatriz Forniés, Javier Martínez y Leandro Catalán.

Esta nueva semana de huelga convocada por CESM Aragón y FASAMET se produce unos días antes de la siguiente semana de paros convocada a nivel nacional en demanda de un Estatuto Marco propio, que dé voz a los profesionales y acabe con abusos como las guardias obligatorias. A nivel autonómico demanda equiparar las condiciones laborales con las de otras comunidades y el cumplimiento de los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025.