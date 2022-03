¡Nos hacemos donantes de médula! Así es todo el proceso

¿Alguna vez has pensado en donar médula? ¿Cómo es el proceso y a quiénes podemos ayudar? En COPE nos hemos hecho donantes de médula para contarte todos los detalles del proceso, sencillo y rápido, pero que puede servir para salvar vidas en cualquier lugar del mundo. La donación debe realizarse en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en la calle Ramón Salanova, de Zaragoza.

En la recepción nos recibe Pilar que nos cuenta cuál es el primer paso con el que se inicia todo este proceso. "Lo primero que hacemos es preguntar a la persona que viene a interesarse si ya es donante de sangre. En caso de que no lo sea, hay que dar de alta administrativa a ese donante y asegurarnos de que cumple todos los requisitos mínimos", afirma Pilar.

Recepción del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón / ANNA ABAD

Relleno los cuestionarios con todos mis datos, medicación habitual, enfermedades u operaciones previas. Le dejo a Pilar mi DNI y una vez registrada, pasó a la siguiente sala. Allí me encuentro con María, enfermera, que me informa de todo el proceso. "Valoramos si hay alguna enfermedad o intervención quirúrgica en el paciente. El peso debe ser superior a 50 kilos", asegura María.

Antes de hacerte donante te realizan un cuestionario para ver si cumples todos los requisitos / ANNA ABAD

Todo está en orden así que me toca pasar a la sala de extracción. María me toma una pequeña muestra de sangre. Muy rápido, duele menos que un análisis de sangre: "Cuando donas sangre te extraemos una bolsa de 470 ml. El tubito para ser donante de medula es de entre 3 y 4 ml. En dos minutos te hemos hecho la análitica y te vas a casa".

Puedes hacerte donante solo de médula o aprovechar y hacerte también donante de sangre en el mismo proceso. Por esta doble opción se ha decantado Jacobo con el que me encuentro en la sala de extracción: "Había venido al Banco de Sangre a hacerme donante de médula pero me han informado de que, en el mismo proceso, me podía hacer también donante de sangre. Me he decidido por esta opción. Puede dar un poco de miedo o respeto, pero merece la pena".

Sala de extracción del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón / ANNA ABAD

En todo este proceso estoy muy bien acompañada por Juan Jose Clavería, es el tesorero de la Asociación Dona Médula y él me explica por qué recomiendan ser no solo donante de médula, sino también de sangre: "Si un día te toca ser donante de médula, lo más probable es que lo hagas a través de una donación de sangre periférica. Por eso es importante haber donado sangre previamente. La donación convencional requiere de un menor tiempo y cantidad de sangre y así, puedes saber cómo le sienta a tu cuerpo el acto de donar".

¿QUÉ PASA CON TU ANÁLISIS DE SANGRE PARA SER DONANTE DE MÉDULA?

Esta muestra es enviada al llamado REDMO, el registro español de donantes de médula osea que se creó en 1991 a través de la fundación Josep Carreras. Hasta entonces este registro no existía y quienes necesitaban una donación de médula solo podían buscarla entre sus familiares más cercanos. En el 75% de los casos no eran compatibles y no encontraban solución posible a su enfermedad. Ahora esto es muy diferente.

Todos los donantes de médula del mundo están conectados en esta base de datos como nos ha contado Jose María Domingo, director médico del Banco de Sangre: "Se analiza la muestra para buscar un donante y receptor lo más compatibles posibles evitando rechazos. Ahí quedan esos datos esperando que en algún lugar del mundo haya un donante y un receptor compatibles. Si se encuentra esa coincidencia, se vuelve a realizar un análisis de compatibilidad esta vez con ese receptor en concreto".

El trasplante de médula ósea consiste en sustituir las células de la médula de los enfermos por otras procedentes de un donante sano. Así se tratan determinadas enfermedades de la sangre, como las leucemias. Las células del donante pueden ser de la sangre o de la médula. Cuando llegue el momento decisivo, el de la donación, esta podrá ser por aféresis de sangre periférica. De hecho, es así en el 80% de los casos.

"La donación de progenitores por sangre periférica se realiza con unos separadores celulares. Cogen la sangre, separan los componentes que queremos y lo demás, lo devuelve. Para obtener unos buenos progenitores es necesario tratar una gran cantidad de sangre y además, la donación suele ser duradera, incluso más de hora y media", nos cuenta Domingo.

En el resto de los casos (un 20%) es, directamente, donación de médula ósea: "Se obtiene habitualmente por punciones repetidas en el hueso coxal, en la parte posterior de la cadera. Se realiza con anestesia general o epidural con una noche de ingreso. El donante se queda dolorido, pero al día siguiente puede irse a casa".

"La donación de médula es una oportunidad que se da a otras personas para poder vivir"

Las células trasplantadas anidan en la médula ósea de los pacientes afectados produciéndoles nuevas células sanas con las que poder curar su enfermedad. Es lo que le sucedió a Juanjo: "Yo tuve leucemia. Tuve un tratamiento y el fallo en la producción de las células se corrigió. Son tratamientos largos que duran entre uno y tres años. Desde el lado del paciente, vemos la donación de médula como una oportunidad que se da a otras personas para poder vivir".

Hablamos con Carmen Garcés, gerente del Banco de Sangre; Jose María Domingo, director médico y Juan Jose Clavería, tesorero de la Asociación Dona Médula / ANNA ABAD





¿QUÉ CIFRAS DE DONACIÓN DE MÉDULA HAY EN ARAGÓN?

La donación de médula en Aragón ha caído en los últimos años. Probablemente la pandemia haya tenido mucho que ver. El año pasado solo 329 personas se hicieron donantes de médula en Aragón, la cifra mas baja desde el año 2013. Los años de más donaciones fueron 2016, con 1.400, y 2017 coincidiendo con el caso muy mediático de Pablo Ráez cuando se llegó a las 2.300 donaciones.

Ahora en 2022 se esperan recuperar las buenas estadísticas de donación. A ello contribuye de nuevo otro caso muy mediático, el de Marco, un niño de solo 3 años de Jaca que busca un donante compatible. "Hemos arrancado mejor el año por el caso de Marco. El Banco de Sangre ha enviado unidades móviles para conseguir donantes de médula. En el mes de enero ya se habían conseguido 100 donantes", afirma Juanjo.

Entre las estadísticas de los donantes hay algunas curiosidades. Por ejemplo, entre las personas que se inscriben como donantes dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Sin embargo, cuando llega el momento de hacer efectiva esa donación hay más hombres. ¿Por qué? Todo sigue un criterio médico. "Las mujeres cuando son madres desarrollan anticuerpos con su bebé que son perjudiciales para la médula ósea. Esa médula deja de ser pura y por eso, los médicos piensan que las mejores médulas para donar son las de hombres menores de 40 años", asegura Juanjo.

El proceso para inscribirte como donante de médula termina en una pequeña cafetería del banco de sangre donde poder reponer fuerzas.

Cafetería del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón / ANNA ABAD

Si quieres donar sangre, puedes inscribirte hasta los 60 años y si quieres donar médula, hasta los 40. El horario del banco de sangre es de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y los sábados, de 8:30 a 14:30 horas. Tienes más información en la web donamedula.org

Banco de Sangre y Tejidos de Aragón / ANNA ABAD



