Nolasco, vicepresidente de Aragón, cree que Abascal "no ha dicho ninguna barbaridad" sobre Sánchez

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y presidente de VOX en Teruel, Alejandro Nolasco, ha afirmado este lunes que el presidente de este partido, Santiago Abascal, "no ha dicho ninguna barbaridad" este domingo respecto del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que sus declaraciones solo reflejan "el hartazgo" de los españoles.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues, a su juicio, es una persona que ha "vendido" su principios y "puede hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder, incluso "pisar las leyes" o "poner en riesgo la unidad nacional".

Nolasco ha declarado a los medios de comunicación que comparte las declaraciones de Abascal, considerando que "estamos en un mundo de una corrección política tan extrema que parece que no se puede decir nada". "No ha dicho 'colgar del cuello' ni ningún tipo de barbaridad", sino que "los españoles van a querer, si sigue por este camino, colgar de los pies" a Sánchez, ha continuado Nolasco, para quien "comparado con las declaraciones de Podemos o las amenazas de muerte que nos han hecho a nosotros, o Cubero cuando animaba al linchamiento de VOX, es una broma, una frase fácilmente entendible por todo el mundo y que no tiene ningún tipo de gravedad".

"Yo creo que es mucho más grave, en lugar de decir colgar de los pies o tirar de las orejas, que se anime a romper la cara a los fachas, como dijo Pablo Iglesias, o decir que ETA fue muy perspicaz cuando se dio cuenta de que la única forma de acabar con la Constitución era hacer una serie de actos", ha manifestado Alejandro Nolasco.

A su parecer, "hay frases gravísimas que no se han tratado con el mismo rasero". Se ha preguntado si es más grave "decir 'colgar de los pies' o hacer la traición que están haciendo de trocear y vender España por siete votos, o pactar con los herederos de los que hicieron el atentado de la casa cuartel de Zaragoza". "Es una frase que, como todas, se le puede sacar de contexto, pero lo que quiso decir Abascal es que los españoles tenemos ya un hartazgo importante con Sánchez".

Nolasco ha cuestionado: "Cuando un dirigente político, sin decir ninguna palabra gruesa, pacta con los herederos de ETA para trocear España por siete votos, ¿qué es más grave, eso, el hecho fáctico, o tener una expresión y decir que la gente está harta y que habría que dar un coscorrón a un dirigente político?".

