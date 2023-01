El temporal de nieve obliga a cortar el acceso al balneario de Panticosa

Una docena de carreteras del Pirineo mantienen este martes la obligación de llevar cadenas y la prohibición de circular a camiones y autobuses. Aunque algunas localidades como Jaca ya se han liberado de estas restricciones, incluido el puerto de Monrepós, otras zonas como el Balneario de Panticosa han quedado bloqueados al cortar la A-2606 y una decena de tramos permanecen en nivel rojo por la nieve caída en las últimas horas tras la llegada de las borrascas Gérard y Fien.

Así, las vías que han amanecido con restricciones son la A-136 en Biescas, la A-138 en Puértolas, la A-139 en Chía, la A-1604 en Sabiñánigo, la A-1605 en Beranuy, la A-176 en Valle de Hecho y Ansó, o la A-2617 en Benasque. Además, otros tres tramos de la red de carreteras del Estado tienen también la obligación de llevar cadenas, como son la N-260 en Fiscal, la N-330a en Canfranc, y la N-330b en Aínsa.

La Aemet mantiene activa la alerta roja por nevadas en todo el Pirineo, con posibilidad de que se acumulen 40 centímetros de nieve en zonas occidentales, a partir de los 800 metros. A partir de las 12.00 horas, y hasta las 24.00, se reduce a aviso naranja. En concreto, se espera que se acumulen hasta 20 centímetros de nieve, principalmente en el sector occidental, en zonas por encima de los 600 u 800 metros.

DIEZ ALUMNOS SE QUEDAN SIN CLASE

Por su parte, estas nevadas han provocado alguna incidencia en las rutas escolares de este martes, 17 de enero, pero menos ayer cuando más de 350 niños no pudieron acudir a sus aulas por las nevadas. En este caso, los autocares no han podido acceder a Bergua ni a Buisán, en la comarca del Sobrarbe, debido a cortes en la carretera por caída de árboles. En la Hoya de Huesca, no ha sido posible el acceso a La Peña por un camión cruzado en la carretera. En total, se han visto afectados unos 10 alumnos.

El resto de las rutas escolares de la provincia de Huesca han discurrido con normalidad, a excepción de algunos retrasos por las dificultades del tráfico, especialmente en la comarca del Alto Gállego.

