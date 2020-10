El Nivel 3 del Decreto Ley que aprobó el Gobierno de Aragón la semana pasada ya convive con nosotros. Entre sus peculiaridades, los establecimientos de hostelería y restauración no pueden acoger clientes en su interior. En su terraza, el aforo no puede sobrepasar el 50% y en grupos de no más de 6 personas.

Lejos de bajar los brazos, el restaurante 'El Navarro' de Épila ha decidido ponerle remedio a la situación y de paso seguir prestando un servicio muy importante a todos los profesionales de un servicio tan esencial como es el del transporte. "Son personas que viven en la carretera, qué menos que un lugar donde tengan un plato de comida caliente..."

Así de claro lo explica Eva Ostra, cuya familia es propietaria de este establecimiento. Como dentro no podían tener el comedor operativo, decidieron sacar ese comedor al aparcamiento. Ponerlo en la calle. De esta manera, todos aquellos que necesiten comer, aquellas personas que por su trabajo no tenga un lugar físico para poder hacerlo, aquí tengan su hueco.

"En el primer confinamiento ya pedimos seguir estando operativos, ya que todas las personas que viven y trabajan en la carretera necesitaban un sitio, aunque fuera, para estirar las piernas", explica Eva. Añade que ahora "vamos a buscar alternativas para cerrar la terraza" porque "el otro día teníamos a gente comiendo aquí con muchísimo aire y a solo 11 grados, y eso no puede ser".

Así, 'El Navarro' sigue al pie del cañón y, de paso, presta un servicio de vital importancia a unos profesionales a los que también se debe considerar esenciales: "Si en las tiendas hay productos, si llega el material a los almacenes... Es gracias a esta gente. Ellos hacen con su trabajo una labor muy importante y esta es una buena manera de devolverles el cariño".