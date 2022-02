Que lospresupuestos de Zaragoza son ya una realidad, salta a la vista. Es la noticia del día y del mes en Zaragoza. Que el equipo de Gobierno ha alcanzado los apoyos necesarios para dotar a la ciudad de recursos económicos y de partidas que buscan una mejor en los barrios y las calles de la capital aragonesa.

Pero, ¿quién se encuentra detrás de esas cuentas? En COPE Zaragoza nos hemos marchado hasta el mismísimo despacho donde se han cocido y fraguado a fuego lento esos números y hemos podido hablar con María Navarro, consejera de Haciencia del Ayuntamiento de Zaragoza. El 'cerebro' de unos presupuestos que ha costado sacar adelante, con tiras y aflojas, pero que ahora ya tienen luz verde.

Pero, en la cara B de su cargo... ¿Cómo es, por ejemplo, dedicarle tiempo a la familia? "Bueno... Es difícil...", confiesa Navarro. Añade que la fórmula es "durmiendo poquito, levantándome muy pronto, sacando tiempo de horas de sueño para poder llevarlas al colegio y desayunar con ellas".

Asegura que "en los ratitos de fines de semana que tengo con ellas procuro dedicarles más tiempo, porque para mi lo más importante es mi familia y dedicarles el tiempo que merecen", setencia.

PLANES DE CHICAS Y FIESTAS DE PIJAMA

A veces, en lo más sencillo se encuentra lo más importante. Es el caso la consejera de Hacienda, que intenta aprovechar al máximo el tiempo con sus tres pequeñas: "Les encantan los planes de chicas, porque como son tres mujeres... Irnos una tarde a merendar, irnos al parque o hacer una fiesta de pijamas en casa... Dedicarles tiempo que al final es lo que ellas necesitan y lo que a mi más me reporta".

También confiesa, en otro plano, que "este cargo te obliga a renunciar" a muchas cosas que antes podía a hacer. "El tiempo... Tener tiempo para dedicarle a las personas que quiero". Pero a la vez es consciente de que es un "compromiso que he adquirido con el Gobierno y con la ciudad de Zaragoza".

TIRONES DE OREJA

"Me los dan desde fuera y me los doy yo a mi misma", asegura Navaro sin referirse, en ningún momento, al plano político. "Por ejemplo, me queda una abuela que está en una residencia en Navarra y yo, a mí misma, me digo que tengo que ir a verla... Me doy esos tirones de oreja. Claro que me riñen y me dicen que deje esto un poco de lado... Pero también me pesa la responsabilidad".

Recuerda parte de su niñez en el barrio de Vadorrey con especial cariño. También asegura que llevaría a la Seo o al Tubo -entre otros muchos emplazamientos- a los amigos de fuera que vinieran a visitar la ciudad. Y sí. Confiesa que esta próxima noche dormirá un poquito mejor, aunque la mochila de las obligaciones continúe cargada.

