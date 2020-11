“Nadie busca la vacuna contra la violencia machista”

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Actualmente hay 1.506 mujeres en Aragón con seguimiento activo por malos tratos. Por su parte, el Instituto Aragonés de la Mujer ha recibido durante este año 8.700 avisos de malos tratos, son 1.000 más que el año pasado. Las agresiones sexuales aumentan un 13% y el maltrato psicológico crece un 11%. El IAM ha registrado 88 denuncias por agresión sexual. La edad de los agresores baja y un 38% son menores de edad.

Hay muchos tipos de violencia contra la mujer: psicológica, sexual, machista... Pero hoy queremos detenernos en recordar a las víctimas de la violencia de género. “Tenemos otra pandemia entre nosotros desde hace mucho tiempo que nadie ve. Nadie busca una vacuna contra la violencia machista. Y esa vacuna es una sociedad igualitaria, que eduque”. Es lo primero que nos responde Natalia Morlas, la coordinadora de la Asociación Somos+ mujeres sobrevivientes de la violencia de género, cuando le preguntamos sobre la violencia de género.

La asociación echó a andar hace 5 años. En estos momentos la integran más de 50 mujeres que han conseguido dar el paso y abandonar a sus maltratadores. Algunas lo han hecho en un año, otras en 30. Cada una tiene unas circunstancias particulares y personales, y no se pueden comparar. Todas son víctimas. Y se puede salir de ese mundo. A Natalia le costó 7 años. “Yo he salido, me he vuelto a casar, he encontrado a una persona maravillosa. Se puede rehacer la vida y volver a vivir”.

Algo difícil de perder es el miedo. Hay mujeres que, después de muchos años de tortura psicológica, nunca lo superan. “Ese miedo lo tienes al salir a la calle. Una orden de alejamiento, que es un papel y no es un chaleco antibalas ni una coraza, no para una puñalada ni un tiro. Ese miedo lo tienes siempre. Aunque pasen años. Y, sobretodo, está el miedo de que se lleve a tus hijos y te preguntas ¿me los devolverá?”.

Precisamente los menores es su caballo de batalla. “Son los grandes olvidados”, dice. En change.org recogen firmas para no obligar a los menores a tener que estar con un maltratador si ya hay una condena. "En la mayor parte de los casos han sido víctimas y, sino, testigos. Con lo cual son víctimas de violencia. Y si a una mujer la apartas con una orden de alejamiento de su maltratador, cómo es posible que a esos niños se les den visitas con él”, ha criticado Morlas.

No sólo ésto. Según esta asociación todavía fallan muchos mecanismo de defensa de estas mujeres: la ayuda social a las víctimas, el acompañamiento, el apoyo psicológico o la falta de formación de abogados y jueces en violencia de género.

La asociación Somos+ ofrece asesoramiento jurídico gratuito, apoyo psicológico y acompañamiento, y también asistencia jurídica gratuita en comisaria. En su web aparece un teléfono de ayuda que fue muy útil durante el primer confinamiento.

El teléfono de atención a las víctimas es el 016, pero también está el 900 504 405, ambos gratuitos. Este último ha recibido un 22% más de llamadas, aumentando especialmente las atenciones sobre violencia en un 33%. El confinamiento ha obligado a las víctimas a convivir con sus agresores y ello ha provocado dificultades para poder denunciar. Por ello, las denuncian han bajado de 2.000 el año pasado a 1.555.

ACTOS INSTITUCIONALES EN ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado esta mañana un minuto de silencio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un acto en el que los dos concejales de Vox se han desmarcado serparándose unos metros de esta concentración.

El Ayuntamiento, por cierto, celebrará esta tarde un acto, a las 17h, en el parque de la Azucarera en el que se recordará a las víctimas de violencia de género. Asistirá el alcalde, Jorge Azcón, y la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas. Allí se plantará un árbol y se colocará una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas.

Síguenos también en Twitter y Facebook