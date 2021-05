La música en directo regresa a Zaragoza

Zaragoza va recuperando su actividad cultural. Los conciertos se paralizaron por completo durante meses debido a la situación sanitaria, pero ahora el calendario de citas musicales comienza a tomar forma para los próximos meses.

EL AUDITORIO, EL ESCENARIO CON MÁS CITAS MUSICALES

Este verano seguirán faltando festivales importantes, pero ya son unos cuantos los conciertos que llegarán a Zaragoza en los próximos meses. El Auditorio lleva semanas con la Sala Mozart casi casi a pleno rendimiento. Ha programado ya unos cuantos conciertos pero eso sí, con un 50% de su aforo. Los recitales de orquestas sinfónicas pueden albergar hasta a 980 espectadores y los conciertos con amplificación fijan su aforo en 750 personas. Love Of Lesbian, Sidonie, Ainhoa Arteta, Shuarma o Zahara son algunos de los conciertos programados para las próximas semanas.

Sin embargo, las limitaciones de aforo hacen que algunos artistas, como fue hace unas semanas Antonio Orozco, doblen sus sesiones y así, para poder llegar al mismo numero de fans, hagan dos conciertos en lugar de uno. Ello obliga a que la música ya esté sonando a las 5 de la tarde como nos contaba en COPE el director del Auditorio, Miguel Angel Tapia: "Para llegar al público habitual, algunos artistas deciden hacer dos sesiones de sus conciertos. Si son el mismo día es algo que nos cuesta mucho trabajo porque debe pasar un tiempo determinado entre una sesión y otra. Eso nos obliga, como en el caso de Antonio Orozco, a que el primer concierto deba comenzar a las cinco de la tarde porque el Auditorio tiene que estar ya cerrado a las 22:00 horas".

Fechas de los conciertos de Pablo López

Como hizo Orozco, Pablo López también dará dos conciertos en el Auditorio. Serán eso sí, en dos días diferentes: el 22 y el 23 de mayo. La actividad en el Auditorio seguirá tras el verano con los conciertos de India Martinez, Sergio Dalma o Jose Luis Perales. De momento solo puede usarse la Sala Mozart.

La otra gran sala de conciertos del Auditorio, la Multiusos, está cerrada porque no puede haber público de pie. Sin embargo, los organizadores del FIZ, el Festival Independiente de Zaragoza, mantienen su fecha para el 25 de septiembre con grupos como Dorian o La Casa Azul. ¿Podrá celebrarse este festival? "Eso no lo sabemos a día de hoy. Ahora, en este momento, sería imposible, pero esta anunciando porque los organizadores estiman que en septiembre puedan estar ya levantadas algunas de las actuales restricciones", afirma Tapia.

EL PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE CALIENTA MOTORES

El FIZ ya estaba previsto para septiembre de 2020 pero tuvo que aplazarse un año. Algo que también le ha pasado artistas como Loquillo o Amaral. En el caso de Loquillo tenía previsto actuar en el Pabellon Principe Felipe en 2020 pero tuvo que posponerlo al próximo 5 de noviembre. Lo mismo le sucedió a Amaral que ha fijado su próximo concierto para el 18 de septiembre.

El cantante Loquillo durante su actuación en la Sala Oasis de Zaragoza en 2015. EFE / Toni Galán.TONI GALÁN

En el último trimestre del año son muchos los artistas que tienen planeado dar un concierto en el Principe Felipe como Aitana o Rozalen. Desde el pabellón trabajan con la previsión de que el aforo sea del 50% sin público de pie. "Nosotros estamos trabajando en realizar conciertos de aforo reducido, sin público de pie y varias restricciones: no podrá haber bebidas, uso del hidrogel, con mascarilla y con entradas y salidas muy ordenadas del pabellón. Es algo que tiene una enorme dificultad", nos cuenta en COPE el director del Pabellón Príncipe Felipe, Paco Díaz.

Kase O, El Barrio o el espectáculo “God save the Queen” son las citas previstas coincidiendo con los días en los que deberían celebrarse las Fiestas del Pilar. La vicealcaldesa Sara Fernández ya avanzaba que en este 2021 algo de fiesta tendremos, aunque no esperemos nada multitudinario: "Estamos trabajando en el escenario de que haya Fiestas del Pilar, obviamente no serán como las del 2019 y habrá actos multitudinarios que van a ser inviables".

De todas formas, desde el Pabellón Principe Felipe, advierten, si la situación sanitaria empeora y el aforo debe bajar del 50% habrá muchos artistas que suspendas sus conciertos. No les saldría rentable. De hecho, hay cantantes como Dani Martín o Estopa que ya han decidido aplazar sus conciertos a 2022. "Estamos haciendo una programación en la que hay bastante demanda por parte de los promotores musicales, pero somos conscientes de que si las restricciones vuelven aumentar habrá muchos conciertos que se suspenderán. Habrá que ser consecuentes con la situación y no habrá conciertos", afirma Díaz.

Estopa aplaza sus conciertos a 2022

Alejandro Sanz que, en este caso, iba a actuar en el mes de junio en La Romareda ha anunciado también que aplaza su concierto en Zaragoza.

CONCIERTOS DE PIE... SÍ, ES POSIBLE

Nos puede parecer que ver un concierto sentados y sin cantar, no es del todo un concierto. Para quienes echen de menos saltar y bailar mientras escuchan la música de su cantante favorito, hay una solución: El Bosque Sonoro. Son conciertos en plena naturaleza, en el municipio de Mozota, donde se han creado los nidos de seguridad. Allí puedes acudir con tu grupo burbuja y estar separado del resto de asistentes al concierto.

"Hemos innovado para tender a la normalidad que teníamos antes. Volvemos a ver los conciertos de pie con un grupo de amigos. Para eso hemos creado el concepto de los nidos, un espacio delimitado donde poder disfrutar del concierto con tu grupo de seguridad", nos cuenta Celestino Meles, organizador de El Bosque Sonoro.

Cartel del ciclo de música "El Bosque Sonoro"

Un concepto de concierto inédito hasta ahora al que se han sumado artistas como La Pegatina o Ivan Ferreiro y que se celebrarán a comienzos de julio. Las bebidas se pedirán a través de una aplicación móvil para minimizar los desplazamientos del público fuera de sus espacios de seguridad.

Además, en Zaragoza capital también habrá conciertos al aire libre con el ciclo “Cultura al Raso”. Serán 20 conciertos algunos en el Recinto de la Expo y otros, en el Parque Jose Antonio Labordeta a partir del 15 de julio con un calendario aún por cerrar.

EVENTOS EN EL AIRE

Otros eventos como el Vive Latino se han suspendido por segundo año consecutivo. El gran festival de la música latina iba a recalar en Zaragoza en 2020, después en 2021 y ahora, tras su segunda suspensión, queda en el aire si finalmente podrá celebrarse el año que viene en la capital aragonesa. Mantener un año a los cabezas de cartel de este gran festival es muy complicado.

