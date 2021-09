Música en directo: ¿ocio nocturno o cultura?

Aragón levanta restricciones sanitarias pero hay un sector que se siente olvidado: las salas de música en directo. Su problemática es doble. Por un lado organizan conciertos, lo que en cualquier espacio como un teatro o auditorio se considera acto cultural con la restricción de aforo del 75%. Sin embargo, por otro lado, estas salas suelen ser discotecas o pubs donde sus espacios no tienen butacas ni están preparados para albergar público sentado en sillas y mesas. Ello hace que sus aforos se vean drácticamente reducidos al tener que reacondicionar sus espacios.

Así, según estiman desde la Asociación Profesionales de Promotores de Música de Aragón, una sala con aforo de 500 personas solo puede vender unas 75 entradas para un concierto. Algo que hace totalmente inviable su actividad para organizar conciertos de música en directo.

"Para que el sector sea rentable, necesitamos que se nos deje hacer conciertos al mismo aforo que el resto de la cultura (el 75%), pero inevitablemente en nuestro caso, con el público de pie. Las salas de conciertos se ven demasiado reducidas si el público no está de pie. Nuestras salas no están preparadas para hacer conciertos con el público sentado en sillas o en sillas y mesas. El aforo así se queda en torno al 20%", nos cuentas en COPE Chema Fernández, presidente de la Asociación de Promotores de Música.

Fernández afirma que este sector no se puede reactivar si no se aplican normativas y medidas concretas. "Aunque un concierto sea un acto cultural, se sigue aplicando la normativa del ocio nocturno y el público tiene que seguir sentado. Nosotros no estamos preparados para que el público esté sentado en nuestras salas porque no somos teatros. Económicamente es inviable. Estamos haciendo conciertos para 50 personas con grupos locales que son otros de los grandes olvidados en esta guerra", afirma Fernández.

LA SEMANA DEL PILAR, UNA INCÓGNITA MÁS

De cara a los actos que se realizarán en Zaragoza con motivo de la semana cultural de El Pilar, desde la Asociación de Promotores afirman que no ha habido ninguna comunicación oficial ni se ha lanzado ninguna campaña para intentar reactivar su sector: "No se nos ha comunicado nada oficialmente ni por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ni por parte del Gobierno de Aragón. Por su parte, no hay comunicación con nosotros. Intentamos contactar con ellos una vez a la semana hablándoles de las medidas específicas que necesitamos. Tenemos una relación más fluida con el Ayuntamiento, pero oficialmente nadie nos ha comunicado nada ni a promotores ni a salas".

"Habrá salas y promotores que hagan conciertos, pero eso es algo habitual de nuestro día a día, oficialmente nadie se ha puesto en contacto para contar con nosotros de cara a la semana cultural de El Pilar", asegura Chema Fernández.

