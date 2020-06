El Museo del Fuego de los bomberos de Zaragoza reabre sus puertas el 25 de junio

El Museo del Fuego y de los Bomberos reabre sus puertas a partir del próximo jueves 25 de junio. Lo hará tras más de tres meses cerrado al público en cumplimiento de las medidas de restricción impuestas por la Covid-19 y con las condiciones de seguridad que exige la nueva normalidad

Para esta nueva etapa, el museo ha implantado “un amplio dispositivo de seguridad”. Este incluye, entre otras medidas, termómetros digitales de infrarrojos, alfombras desinfectantes, distancia de seguridad señalada en el suelo mediante vinilos, instalación de señalética, mamparas de protección, dispensadores de gel hidroalcohólico, uso obligatorio de mascarillas y carteles con recomendaciones sanitarias para el público.

Además, se han reordenado sus espacios y se ha diseñado el recorrido por sus salas en una única dirección, que deberá ser respetada durante toda la visita. Igualmente, se han excluido algunos espacios “por seguridad”, como el Aula del Fuego y el acceso al claustro se realizará por el espacio habilitado al efecto.

La entrada al museo será gratuita desde el día de la reapertura, 25 de junio, hasta el 12 de julio. Para asistir será necesario realizar cita previa para limitar el aforo con el fin de garantizar la distancia mínima de seguridad de los visitantes. Se permitirá la visita de grupos reducidos, de 10 personas, con reserva.

Las visitas serán guiadas por el personal del museo en el siguiente horario: a las 10:00, a las 12:00 horas, y a las 17:00 horas. La reserva deberá ser concertada de lunes a sábado en horario de 10:00 a 18:30 horas llamando al teléfono 976 72 42 62.

Igualmente, no se repartirán folletos ni audioguias, no se podrán utilizar pantallas interactivas y se inhabilitará el uso de aquellos elementos que estaban dispuestos para poder ser utilizados por los visitantes (T-21, mangueras, chaquetones, etc.).

El público asistente podrá interactuar durante la visita a través de la página www.guiaventuras.com en su teléfono móvil.

