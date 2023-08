El muro que protege el colegio María Zambrano estará listo el día 7, cuando comience el curso

Los 452 alumnos del colegio María Zambrano, que sufrió importantes daños por la fuerte tormenta de hace dos meses, comenzarán el curso el próximo día 7 con normalidad y seguridad. Es el mensaje que hoy ha trasladado la consejería de Educación a las familias y al equipo directivo del centro.

Listos los informes sobre el colegio y la seguridad la consejera de Educación, Claudia Pérez, ha explicado que para el día 7 estará terminado el muro perimetral que se está levantando en la zona de Infantil y Primaria. Asimismo, han elaborado un plan especial de evacuación con Bomberos. “Ese muro aguantaría un tormenta como la del 6 de julio”, ha indicado la consejera.

De igual modo, se han reparado todos los daños provocado por la tormenta en ventanas, puertas, limpieza, muebles o equipamiento informático, por valor de 1.100.000 euros. Según Pérez, “los niños entrarán en el colegio el día 7 en un estado perfecto, como si no hubiera pasado nada”. “No sólo nos preocupa que entren el día 7, sino que entren con total seguridad”, ha añadido.

La consejera ha garantizado que las aulas de Primaria van en plazo, con lo que el día 7 se estrenarán 9 de las 18 con las que contará el centro. Sobre la posibilidad de trasladar el centro a otra ubicación, no está todavía sobre la mesa pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer. “No se descartan medidas a futuro”, ha apuntado la consejera.

Protección del centro y también del entorno en el barrio. El muro del colegio se prolongará hasta la Z30, para proteger el cuartel de la Policía Local, y se hará una canalización paralela a este muro. El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano, ha insistido en que “los informes se han elaborado con la previsión de una tormenta con el doble de caudal que la del día 6 y todos reflejan que no entraría ni una gota de agua en los equipamientos”. Asimismo, ha explicado que "como Ayuntamiento queremos garantizar la seguridad del cuartel de la Policía Local y del Tercer Cinturón, y estamos trabajando con Bomberos en un plan específico de evacuación del Tercer Cinturón”.

No serán las únicas medidas. El Ayuntamiento seguirá trabajando en otras soluciones aguas arriba del barranco para proteger la Z30 en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Justicia de Aragón se ha pronunciado sobre el tema del colegio y pide su traslado. Es la principal reclamación del AMPA. 23 familias, de hecho, han optado por cambiar a sus hijos de centro. La consejería de Educación ha aceptado la solicitud y se les ha concedido plaza en el centro que elegido aunque no se corresponda con su zona.

Desde el AMPA Claros del Bosque nos han contado que aplauden las medidas de seguridad pero no han encontrado respuesta a su principal petición: la reubicación del centro. Familias y vecinos mantienen la manifestación convocada para el próximo día 6 de septiembre, un día antes de que comience el curso.

