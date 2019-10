El Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) del servicio público de autobuses de Zaragoza que gestiona Avanza ha convocado una concentración este martes, 15 de octubre en la plaza Aragón, para denunciar la muerte de un conductor que se encontraba de servicio y de la que la familia tardó 22 horas en enterarse.

Según apunta el CUT en una nota de prensa, el conductor, Óscar D., tras sentirse mal el pasado 3 de octubre avisó a la empresa a la que solicitó una persona que le relevase, pero al no haber uno disponible, tuvo que llevar al autobús desde Gran Casa hasta el Paseo Pamplona donde llegó un inspector poco después.

Desde el sindicato lamentan que el inspector no fue para acompañarlo al hospital sino para hacerse cargo del vehículo, por lo que el conductor tuvo que trasladarse solo y andando a la cabina de Avanza en plaza Aragón y de ahí hasta al centro hospitalario más cercano, el Hospital Provincial Nuestra Señora del Carmen, donde "al poco tiempo de llegar falleció".

También desvela que el día 4 de octubre el nombre de Óscar D. salió en la hoja de servicio pero no acudió al relevo, mientras que apunta que desde el hospital, no se pusieron en contacto con la familia. "Nadie sabía de su paradero hasta la tarde, cuando su compañero indagando, lo localizó, hacía 22 horas que había fallecido en el Provincial y estaba en el anatómico forense", explica el sindicato en la citada nota.

Por todo ello se pregunta por qué no se interesó la empresa el mismo 3 de octubre, o por qué tampoco le llamó ni contactó con la familia al comprobar que no había acudido a trabajar el día 4, a la vez que recuerda que cuando un usuario se siente mal deben "detener el autobús" y envían una ambulancia y no se hace cuando es el conductor al que le sucede.

Además, apunta que la empresa dice que se enteró el día 4 sobre las 19.00 horas por lo que el sindicato le reprocha que al funeral, que se celebró el día 6, no acudió ningún representante legal ni "le llevó flores".

Así, la concentración del jueves será para mostrar "nuestras condolencias con sus familiares y amigos", además de "denunciar el fallecimiento en accidente laboral y exigir a la empresa mayor atención a los trabajadores que soliciten reserva", que tenga siempre en plaza reservas disponibles para sustituir a cualquier conductor que lo necesite y que "a los Operadores SAE y Plaza Aragón vista su actuación, se les de mayor formación y poder de decisión para solventar situaciones de este calado"

