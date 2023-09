La falta de profesores de informática en los institutos de Aragón, un problema sin resolver

Uno de los problemas que los Institutos de Aragón están sufriendo es la falta de profesorado de informática en la comunidad. Con el curso escolar ya empezado, muchos alumnos no están recibiendo esta formación.En la región hay 41 vacantes por cubir. Una problematica que se debe a la fuerte barrera de entrada que hay para acceder a una plaza y es que los docentes necesitan un máster para poder ejercer la profesión.

Uno de los institutos que está sufriendo esta situación es el IES Río Arba de Tauste, donde hay 170 alumnos afectados por la falta de 3 profesores para grados de Formación Profesional, ESO y Bachiller y hay 57 horas semanales de clase que no se están dando.En el centro los alumnos de Segundo de Grado Medio de informática de las 30 horas que deberían tener, unicamente están recibiendo 5 horas entre clases de lengua y empresa, los alumnos de Grado Medio de las 30 horas reciben 24 horas pero hay 6 horas que no tienen clase y en Primero de Bachillerato la asignatura de informática no se está impartiendo. El director del centro, Rubén Peña ha explicado en COPE el problema que están sufriendo "el curso ha comenzado y no encontramos a nadie. Está complicado, los alumnos han empezado las clases sin profesor".

Para hacer frente a este problema una de las medidas que reclaman los padres de los alumnos y los propios institutos es que se elimine de manera excepcional el máster que permite a los profesores poder ejercer la profesión, una medida que en la pandemia ya se aplicó. Desde el gobierno de Aragón, en colaboración con los institutos afectados, ya están trabajando en buscar una solución a este problema. "Teniendo trabajo en otro sitio los informáticos, no se plantean hacer un máster para ser profesor"."Habría que abrir el campo para aquellas personas que quieran dar clase, y a los mejor encontrar más gente". Y es que "en Zaragoza hay instiutos donde faltan 9 profesores, 2 en Caltayud y en Huesca 2", afirma Peña.