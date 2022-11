Morlas: "Consideramos que es una aberración la concesión de atenuantes a los agresores sexuales"

“Una aberración”. Así califican desde la asociación 'Somos+' de mujeres que han sobrevivido a la violencia machista, la polémica ley del “Sólo sí es sí” y la revisión de casos y rebajas de penas de las que están beneficiando los violadores, pederastas y agresores sexuales. Desde 'Somos+', como ha recordado esta mañana en COPE su presidenta, Natalia Morlas, reclaman todo lo contrario: más dureza en las condenas, que no se apliquen atenuantes, que no se concedan beneficios penitenciarios en las cárceles a este tipo de agresores o que no queden impunes los quebrantamientos de las ordenes de alejamiento.

En 'Somos+' trabajan durante todo el año para atender y escuchar a las mujeres que acuden a esta asociación, con o sin hijos, en busca de ayuda y apoyo. Una ayuda que les presta alguien que también ha sufrido esta lacra en sus propias carnes. Mujeres a las que les transmiten un mensaje de esperanza: Y es que según Morlas, una vez que dejas atrás la violencia, se puede empezar otra vida independiente y libre, y ser feliz.

En 'Somos+' ofrecen una atención integral a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista: desde atención psicológica y social, asesoramiento jurídico, ayuda que favorezca su integración laboral y la acogida tanto de mujeres como de menores víctimas de violencia de género. A lo largo de todo el año, en 'Somos+' organizan también jornadas, conferencias, talleres, cursos de empoderamiento y charlas en colegios e institutos.

Si quieres ponerte en contacto con ellas puedes hacerlo a través del número de teléfono 653 948 651. También escribirles un email a asoc.somosmas@gmail.com . Tienes más información en su página web www.asocsomosmas.es

Síguenos también en Twitter y Facebook.