Monserrat, paciente con cáncer: “Me ha hecho más fuerte, confío en la investigación”

Monserrat Jiménez tiene 45 años y ha superado un cáncer de mama. Su mensaje es contundente: “Escúchame cáncer, me has cambiado la vida dos veces, la primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara, no has acabado conmigo. Ahora, me has hecho más fuerte, valorar más las pequeñas cosas, he vuelto a sonreír y confiar en la Investigación”.

Por el camino, creó el movimiento “Las Supernenas”, para apoyar la investigación de CRIS contra el Cáncer, una entidad que recauda fondos para nuevas terapias y tratamientos personalizados. Su directora, Marta Cardona, pretenden dar esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores. En 2021 aumentaron la inversión en investigación un 20% para proyectos en hospitales públicos.

En este 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad de la que son diagnosticados cada año 5.500 aragoneses. Cardona recuerda que “se ha llevado por delante más vidas que el COVID”, pero también que “se cura” y que, para eso, la clave es la investigación. Para ello, colaboran en proyectos dándoles continuidad en el tiempo.

“Apoyamos económicamente investigaciones para acelerar todo lo posible las nuevas terapias que abren la esperanza a la curación para que cuanto antes lleguen al paciente”, explica Cardona. Entre ellas destacan las relacionadas con la inmunoterapia, la terapia celular, la reducción de factores de riesgo, la medicina de precisión y el estudio de la metástasis. “Queremos que haya tratamientos más personalizados para quienes no responden al tratamiento convencional o recaen”, señala.

La otra gran baza contra el cáncer es la prevención. Se calcula que un tercio de las muertes, unas 3.500 al año en Aragón, se pueden prevenir con hábitos de vida saludables, según las cifras del Gobierno de Aragón. El diagnóstico precoz es fundamental.

María José Rivas, presidenta de AMAC Gema (Asociación Aragonesa de Cáncer Genital y de Mama), recuerda que “el tiempo corre en nuestra contra en esta patología” y que el diagnóstico precoz es vital. “Con dos meses que se detecte tarde, ya ha hecho mucho daño dentro del cuerpo”, lamenta Rivas, quien asegura que con la paralización de los procesos de cribado durante parte de la pandemia “las estadísticas de supervivencia van a bajar”.

El cribado de cáncer de mama funciona bien: el 75% de las mujeres participan, según los datos de Sanidad del Gobierno de Aragón. Pero en el cáncer colorrectal, paralizado durante el covid, solo participan la mitad de los hombres. Aragón no cuenta con cribado de cáncer de cérvix.

No obstante, Rivas asegura que, una vez iniciado el diagnóstico, “el proceso es rápido y funciona bien”, por lo que insiste en la importancia de acudir al médico ante cualquier señal de alarma, como puede ser un bulto sospechoso.

Desde AMAC Gema, además, se ofrece apoyo emocional. “Todas las voluntarias hemos pasado por esto, somos un espejo en el que se pueden mirar y verse dentro de 10 años, con esto superado”, asegura.

LAS CIFRAS Y LA DESIGUALDAD

El cáncer provoca un gasto al 41 por ciento de las familias superior a 10.000 euros, entre costes directos e indirectos, y casi 30.000 personas diagnosticadas en España tienen una situación de vulnerabilidad laboral que les impide asumir esos gastos, según un informe de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Alertan, además, de que en el caso de Aragón, solo hay radioterapia en Zaragoza capital, aunque existe el compromiso de extenderla a Huesca y Teruel en 2023. Las unidades de paliativos son pocas y están en grandes núcleos y con un horario limitado.

La comunidad cuenta con 6 aceleradores. Cada uno puede tratar entre 500 y 700 pacientes al año. Desde la DGA destacan que, gracias a la Unidad Multihospitalaria de Oncología Radioterápica, los pacientes pueden acudir a su hospital más cercano para las consultas de evaluación, seguimiento y revisiones. De este modo, son los facultativos los que acuden a los hospitales que no están ubicados en la capital aragonesa, evitando un gran número de desplazamientos a sus pacientes.

También se ha consolidado ya la práctica de la Radioterapia Intraoperatoria (RIO) de cáncer de mama en los centros hospitalarios del territorio, gracias a la implicación de los servicios de Oncología Radioterápica, Física y Protección Radiológica y Cirugía de Mama. Este procedimiento permite que en la misma sesión quirúrgica en la que a la mujer se le extrae el tumor se le administre la radioterapia en el mismo procedimiento, evitando los traslados posteriores para recibir radioterapia.

COMPRAS SOLIDARIAS

Con motivo del día Mundial contra el Cáncer de mama, se han puesto en marcha algunas iniciativas solidarias. En las tiendas de Martín Martín, el 10% de lo que se obtenga de las ventas del postre de la reliquia de Santa Águeda se destinarán a AMAC Gema.

Por otra parte, el Mercado Central de Zaragoza se suma desde este viernes y hasta el próximo día 11 a la iniciativa impulsada a nivel estatal por la Asociación Española Contra el Cáncer, “La compra de tu vida”, para recaudar fondos a favor de la investigación y apoyo a las personas con cáncer.

