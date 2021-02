Probablemente ya lo sepas, te hayas enterado o lo hayas visto en algún medio, televisión o incluso escuchado por la radio. El 'rover' Perseverance lo ha conseguido. Ha aterrizado en Marte y desde la NASA lo han celebrado con muchísimo júbilo. Ahora llegará la exploración, el encontrar vida sobre su superficie y todos esos detalles técnicos y científicos de la misión. Pero... ¿sabías que el Moncayo está en Marte?

Es más, ha podido ser protagonista en esta expedición, pero finalmente, y tras 480 millones de kilómetros el 'rover' aterrizó en el Jezero. Pero en ese radio, hay muchas zonas que pueden sonarnos. Timanfaya, el Teide, Monfragüe o, desviado al Este desde este punto, el Moncayo. Y es que, hay una zona del planeta rojo que tiene un pedacito de Aragón.

También hay muchos 'cahitos' de España. Como los ya mencionados o los Picos de Europa, la Caldera de Taburiente, Sierra Nevada, Tablas de Daimiel, los propios Pirineos o Garajonay. Esta herencia es, sin duda, debido al trabajo que la Agencia Espacial Europea tiene con nuestro país y, más concretamente, con Lanzarote.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9