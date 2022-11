Al menos 1.300 aragoneses sufren COVID persistente. La asociación que agrupa a los afectados, Long COVID Aragón, reclama la creación de una unidad integral para prestar atención a estos pacientes que pueden padecer hasta 200 síntomas diferentes. Las secuelas respiratorias tras sufrir coronavirus son las más conocidas, pero los problemas de memoria son también cada vez más frecuentes. Se calcula que hasta un 10% de los contagiados en Aragón sufren actualmente COVID persistente.

"Tenemos pacientes con problemas gastrointestinales, cardiovasculares, taquicardias, síncopes o gente que no ha recuperado el olfato. Mucha gente tiene pérdidas de memoria, la famosa 'niebla mental´ por la que no consiguen concentrarse y poder mantener una conversación normal", nos cuenta en COPE la presidenta de la Asociación Long COVID Aragón, Delphine Crespo.



Los afectados reclaman la creación de unidades que ofrezcan una atención integral a estos pacientes con servicios que vayan desde el diagnóstico hasta la rehabilitación. Ello, afirman, haría que los profesionales sanitarios estuviesen cada vez más especializados en el tratamiento del COVID persistente: "Actualmente en Aragón no tenemos acceso a una rehabilitación pública. Es muy complicado también tener acceso a pruebas concretas o especialidades determinadas. Si hubiese una unidad integral habría diferentes especialidades hospitalarias para atender a los pacientes. Además, no es lo mismo que un médico de atención primaria atienda a 2 o 3 pacientes de COVID persistentes a que haya una unidad con 200 o 300 afectados. Los médicos de esa unidad estarían mucho más especializados y aprenderían a diferenciar síntomas y realizar un diagnóstico más adecuado".

Otro problema con el que se encuentran los pacientes de COVID persistente es el infradiagnóstico. Muchas personas que han sufrido coronavirus no han sido oficialmente diagnósticadas al no haberles realizado la sanidad pública una prueba PCR. Ahora, aunque les hayan quedado síntomas de COVID, es muy difícil que les reconozcan como afectados. "El problema es que solo se reconoce como pacientes de COVID persistente a los que previamente han tenido un diagnóstico de coronavirus en atención primaria. Mucha gente, al principio de la pandemia o ahora que ya no se hacen PCRS, no fue diagnósticada. En esa situación es muy difícil que un médico vaya a reconocer los síntomas como COVID persistente", asegura Crespo en COPE.



La Asociación Long COVID ha presentado una proposición no de ley en las Cortes para conseguir el respaldo de todos los grupos parlamentarios en el apoyo a estos pacientes.

