España, Portugal, Grecia e Italia se sitúan a la cola europea en conciliación de la vida familiar y laboral. Es una de las conclusiones que se desprenden del barómetro elaborado por la Fundación Más Familia. Un barómetro que mide hasta 91 indicadores de conciliación, entre ellos, el porcentaje de mujeres directivas o la igualdad de oportunidades. Entre los indicadores peor valorados se sitúan la responsabilidad social de las empresas o la reputación corporativa.

En cuanto a medidas para mejorar la conciliación son importantes las ayudas económicas, pero debe haber mucho más. "Conciliar no es solo aportar dinero. Es flexibilidad en el trabajo, mejoras en el transporte, gratuidad en la educación de 0 a 3 años, permisos de parentalidad... Si un día me levanto y mi hijo tiene fiebre es difícil que en el BOE haya una ley que me permita quedarme en casa. Eso tiene que ser responsabilidad de la empresa. Al final, la mejor medida de conciliación es tener un buen jefe. A partir de ahí casi todo se soluciona", asegura Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia.

La percepción de la conciliación mejora un 3%, pero no se reparte por igual. El sector empresarial considera que la conciliación ha mejorado, pero la ciudadanía cree que ha empeorado hasta en un 20%: "Es la gran sorpresa. La ciudadanía valora de manera muy diferente la conciliación. Si hablamos de una mejora de 3 puntos, la percepción de la ciudadanía es que empeora 20. Además, cada vez que la medimos, creen que empeora más. Es como si hubiera dos lineas (empresa y sociedad) que no convergen".

Entre los colectivos que lo tienen más difícil para conciliar están las familias numerosas o las personas con progenitores dependientes a su cargo. Los países que se toman como referencia en políticas de conciliación son Dinamarca, Noruega, Suecia y Alemania.

