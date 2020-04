Veterinarios, Odontólogos, Farmacéuticos, Médicos y Enfermeros piden que se les escuche

La Unión de Colegios Sanitarios de Zaragoza, integrado por los colegios de Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos, Veterinarios y Odontólogos de Zaragoza, y que aglutina a más de 16.000 profesionales, ha exigido ser parte de las medidas que se están tomando y que se deben adoptar en el proceso de vuelta a la actividad tras el confinamiento a causa de la pandemia causada por el coronavirus.

Aseguran que tienen "mucho que aportar en relación con las políticas de recursos humanos en estos momentos, también en aspectos esenciales como el material de protección y seguridad, pruebas diagnósticas, desarrollo de circuitos asistenciales, planificación de la vuelta a la asistencia normal de procesos y patologías que han dejado de atenderse" y "es prioritario, por lo tanto, que se active nuestra participación".

Sin embargo, estos colegios profesionales han explicado que las autoridades sanitarias no están contando "con el conocimiento, asesoramiento y capacidad de reacción" que poseen. "Lamentamos no poder contribuir de forma directa en la toma de decisiones que afectan a colectivos sanitarios tan importantes para hacer frente a esta pandemia y al impulso de soluciones que contribuyan a mejorar la situación en general", han incidido.

No obstante, han querido enviar a todos los ciudadanos un mensaje de "confianza y compromiso" ya que "nos encontramos aún en una situación de incertidumbre debida al desconocimiento presente que tenemos de este virus" y eso "genera muchas dificultades a la hora de planificar las medidas que se han de tomar a medio y largo plazo".

Además, esto obliga a "ser muy exigentes" para "no bajar la guardia" en medidas de prevención, como el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas. Estos colegios profesionales han vuelto a exigir a las autoridades sanitarias, y en concreto el Departamento de Sanidad de Aragón, el material de protección obligado a todos los profesionales y que éste reúna todas las condiciones debidas de homologación. En este sentido, han expresado su "indignación" por la distribución de mascarillas "sin los requisitos necesarios" y han apoyado las medidas tomadas desde algunos de los colectivos.

Además, se han reiterado en la necesidad de realizar test a todos los profesionales sanitarios, así como los máximos posibles a la población. "No vamos a ser capaces de disminuir el impacto de la infección por el SARS CoV-2 si no somos capaces de conocer el estado de los que trabajan en primera línea, sus riesgos de infección, su riesgo de potencial agente de contagio y su estado inmunológico", han sostenido. No entienden como España, "con un sistema sanitario como el que tenemos, no se sea capaz de responder en tiempo a esta medida recomendada desde la experiencia en el abordaje de otros países y por la Organización Mundial de la Salud".

Por otra parte, han transmitido su "profundo pesar" por todos los fallecidos víctimas de la pandemia por la COVID-19 y por los más de 50 compañeros que han perdido su vida en el ejercicio de su profesión en España.

Asimismo, se han sumado a la iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España de realizar un acto de homenaje a todos los profesionales sanitarios, a llevar a cabo una vez que la situación lo permita, en la Plaza de las Cortes de Madrid, "sede del Congreso de los Diputados y del pueblo español".

