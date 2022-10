Mayte Pérez pide disculpas si sus declaraciones fueron malinterpretadas

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha salido al paso este jueves de la polémica que se ha generado con los huecos libres en las agendas de Atención Primaria. Ayer la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, aseguró que no se estaba poniendo a disposición de los pacientes el cien por cien de estas citas y que esa era la razón de la demora que había en muchos centros de salud.

Tras el revuelo que se ha originado, la portavoz del Gobierno ha pedido esta mañana disculpas si sus palabras se malinterpretaron. Por su parte, la consejera de Sanidad cree que igual no se dio la información más adecuada o se tergiversaron las declaraciones de Pérez.

Según ha explicado Sira Repollés, las agendas de Atención Primaria incluyen tanto citas presenciales en consulta, como telefónicas, a domicilio o programadas, y a ellas se podía acceder por teléfono, a través de la web, la app o en el mostrador del propio centro de salud. Lo que se va a tratar de hacer ahora, según ha explicado Repollés, es unificar todos los huecos disponibles tanto en la web como en la aplicación móvil. Una medida con la que según la consejera, los facultativos están de acuerdo.

La consejera ha reconocido la saturación que sufre la Atención Primaria y ha reiterado su compromiso para que la atención al paciente no se demore más de tres días. Para ello se van a habilitar los recursos necesarios con el fin de que las agendas no acumulen más retrasos. Una de las herramientas que se han puesto en marcha son los 'Buzones de voz' con el objetivo es que en 48 horas esté solucionado el problema de las citaciones telefónicas de quienes no han conseguido fecha para ser atendidos.

