Mayte Pérez hace un llamamiento a la calma y a la tranquilidad

Tranquilidad. Es lo que pide el Gobierno de Aragón ante la crisis del coronavirus y todas las medidas restrictivas que conlleva el Estado de Alarma. Los servicios sanitarios no están saturados y no hay, ni habrá, desabastecimiento en los supermercados. Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha reiterado el mensaje que todos debemos tener claro: quédate en casa, no salgas si no es estrictamente necesario y compra lo indispensable. Admite que faltan suministros, no solo en Aragón sino en España y Europa y se están tomando medidas a nivel europeo. Desde la DGA se insiste en llamar a la calma.

Pérez era clara este lunes en el objetivo de la DGA: "Lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza. No estamos en una situación crítica. No estamos en una situación de saturación de hospitales como en Madrid y se están poniendo a través de las órdenes y las medidas propuestas por el Gobierno de España los recursos necesarios". Además, ha añadido que los "recursos materiales están en vía también de solución a través de distintos contratos y por tanto lo que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad y calma".

El Gobierno está en contacto con las clínicas privadas y está analizando la posibilidad de que alumnos en prácticas o de último año, MIR y médicos jubilados puedan colaborar de forma voluntaria en caso de necesidad. Pérez ha querido reconocer de forma expresa el trabajo de todo el personal sanitario pero también el de quienes están al pie del cañón ayudando a mayores, discapacitados y atendiendo en supermercados y tiendas de alimentación. Y de nuevo, pide a los ciudadanos que colaboren.

En la misma línea que el alcalde de Zaragoza esta mañana, Pérez ha reiterado: "No hay problemas de suministro por lo tanto lo que recomienda el sector es calma. No hay razones objetivas para compras compulsivas porque el suministro está totalmente garantizado. Por lo tanto, evitemos un colapso en la propia cadena alimentaria y evitemos también aglomeraciones en redes, centros o supermercados que pueda propagar el virus".

El Gobierno ha habilitado un teléfono de información para entidades locales: el 900 110 061. Y ha editado una guía con 26 preguntas y respuestas, también para la ciudadanía. Ante la solidaridad de empresas y entidades que están donando material, se han habilitado dos puntos de recogida: la sede de Sanidad, en vía Universitas, para el material sanitario; y la sede de Servicios Sociales, en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, para el resto.

